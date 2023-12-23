Son 24 saatte en iyi performans göstern kripto para birimi aelf (ELF) oldu. Onu Immutable (IMX) takip etti.

23 Aralık’ta günün erken saatlerinde bir kez daha 44.000 doların üzerine yükselen lider kripto para birimi, bu seviyede tutunmayı başaramadı. Bitcoin gün içi en düşük seviyesini 43.374 dolarla, gün içi en yüksek seviyesini ise 44.034 dolarla kaydetti.

Yüksek piyasa değerine sahip olan altcoin’lerin büyük bir kısmı son 24 saat itibariyle %1’lik yükselişler ve düşüşler yaşadı. Bununla birlikte Optimism (OP) ve Aptos (APT) %10’a varan yükselişler yaşadı.

Bitcoin 44.000 Doları Geçemedi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) haftaya 40.500 dolar seviyesinde başlangıç yaptı. Ancak boğalar hızlı bir şekilde devreye girdi ve Salı günü Bitcoin (BTC) fiyatı 43.000 doları aştı. Çarşamba günü BTC fiyatı bir kez daha 44.000 doların üzerine yükseldi ancak BTC bu direnç seviyesini desteğe dönüştüremedi.

Cuma günü Bitcoin (BTC) fiyatı 44.400 dolarla 9 Aralık 2023 tarihinden bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Son 24 saatte %0,1 oranında değer kazanan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 43.706 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri 855 milyar doların üzerinde, BTC’nin altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51,5 seviyesinde.

Optimism ve Aptos Yükselişe Geçti

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Optimism ağında yıl boyunca yaşanan olumlu gelişmeler sonucunda kısa bir süre önce OP fiyatı da yükselişe geçti. Son 24 saatlik zaman diliminde %7,4 oranında değer kazanan Optimism (OP) 3,19 dolara yükseldi.

Benzer şekilde Aptos (APT) de son 24 saatlik zaman diliminde %7,32 oranında değer kazanarak 10 dolara kadar yükseldi.

En yüksek 100 kripto para birimi arasında günün en iyi performans gösteren kripto para birimleri şu şekilde:

aelf (ELF) %28,12 Stacks (STX) %12,15 Immutable (IMX) %10,56 Optimism (OP) %7,37 Aptos (APT) %7,32

Bununla birlikte son 24 saat yalnızca yükselişlerden ibaret değildi. Bu süreçte değer kaybeden kripto para birimleri şu şekilde:

Pepe Coin (PEPE) -%5,94 THORChain (RUNE) %5,66 Bonk Inu (BONK) -%5,40 Internet Computer (ICP) -%5,10 Toncoin (TON) -%4,78

Tüm bu gelişmeler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %0,15 oranında azaldı. CoinMarketCap verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri 23 Aralık Cumartesi günü itibariyle 1,66 trilyon doların üzerinde.