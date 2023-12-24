Kripto para piyasasında son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto paralar arasında CorgiAI (CORGIAI), Mina Protocol (MINA), THORChain (RUNE) ve Solana (SOL) yer alıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 24 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde bir kez daha 44.000 doları geçmeye çalıştı. Ancak BTC bu direnç seviyesini desteğe dönüştürme konusunda başarısız oldu. Bu seviyede reddedilmesinin ardından Bitcoin (BTC) 500 doların üzerinde değer kaybı yaşadı.

Noel arifesinde kripto para piyasasındaki fiyat dalgalanmaları ciddi şekilde azaldı. 25 Aralık Pazartesi günü kutlanacak Noel bayramı öncesi Bitcoin (BTC) 43.548 dolar seviyesinde, Ethereum (BTC) ise 2.287 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Solana (SOL) haftalardır devam ettiği yükseliş trendine 24 Aralık günü de devam etti. Son 24 saatlik zaman diliminde %15 oranında değer kazanan Solana (SOL) 117 dolara kadar yükseldi. Solana’nın yanı sıra CorgiAI (CORGIAI), Mina Protocol (MINA), THORChain (RUNE) da kayda değer yükselişler yaşadı. Türkiye saatiyle 04:00’da 44.000 doları aşmak için bir kez daha girişimde bulunan BTC, bu seviyede reddedildi ve 500 doları aşkın değer kaybı yaşayarak 43.400 dolar bandına kadar geriledi.

Solana (SOL) Artık En Büyük Dördüncü Kripto Para

Son dönemde piyasada en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden birinin Solana (SOL) olduğunu söylemek yanlış olmaz. Solana (SOL) son 24 saatte %15, son bir haftalık zaman diliminde %55 oranında değer kazandı. Sonuç olarak SOL fiyatı 2 yıllık aranın ardından tekrar 110 doların üzerine yükseldi.

Yüksek piyasa değerli altcoin’ler arasında iyi performans gösteren diğer kripto para birimleri şu şekilde: Avalanche (AVAX) %4,7, Polkadot (DOT) %12,9, Uniswap (UNI) %8,7, Internet Computer (ICP) %7,3.

Öte yandan haftalık bazda baktığımızda birçok kripto para biriminin %50’nin üzerinde değer kazandığını görüyoruz. Bunlar şu şekilde:

Optimism (OP) %65,1

NEAR Protocol (NEAR) %52,8

Solana (SOL) %51,1

Sei (SEI) %49,3

Mina Protocol (MINA) %50

Son 7 günlük zaman diliminde kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 80 milyar dolarlık yükseliş yaşadı. CoinMarketCap verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %0,9 oranında artarak 1,749 milyar dolara yükseldi.

Bitcoin Pazartesi günü 40.500 dolara gerileyerek son 6 günün en düşük seviyesini kaydetmişti. Bu olumsuz hafta başlangıcının ardından yeniden yükselişe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta ortasında 44.000 doların üzerine yükseldi.

Ancak Bitcoin (BTC) bu hafta 44.000 dolar seviyesinde birçok kez reddedildi. Sonuç olarak Bitcoin haftanın büyük bir kısmında 43.000 dolar ile 44.000 dolar aralığında işlem gördü. Her ne kadar BTC 24 Aralık günü sabah erken saatlerde 44.000 dolar direncini kırmak için bir denemede daha bulunsa da ne yazık ki başarısız oldu ve 500 doların üzerinde değer kaybı yaşadı.

Sonuç olarak Bitcoin’in (BTC) piyasa hakimiyeti %51,1’e geriledi. Bununla birlikte Bitcoin’in piyasa değeri 850 milyar doların üzerinde kalmaya devam ediyor.