Son 24 saatlik süreçte en iyi performans gösteren kripto paralar arasında Internet Computer (ICP) ve Calestia (TIA) yer alıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son haftalardaki fiyat dalgalanmalarının ardından nispeten sakin bir görünüm çiziyor. ICP ve TIA dışındaki çoğu altcoin de tıpkı Bitcoin (BTC) gibi yatay seyrini sürdürüyor.

Bitcoin (BTC) 43.000 Dolarda Sakinleşti

10 Ocak’ta SEC’in spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından kripto para piyasası düşüş trendine girdi. O tarihen sonra 38.500 doların altına kadar gerileyen lider kripto para birimi BTC, sonrasında toparlanarak 40.000 doların üzerine geri döndü. Bu hafta başında 43.000 doların üzerine yükselerek 44.000 dolar sınırına dayanan Bitcoin böylelikle son birkaç haftanın en yüksek seviyesini belirledi.

Ancak Bitcoin son 24 saatte önemli ölçüde sakinleşti. Bitcoin’2in piyasa değeri 843 milyar dolar seviyesinde. Bununla birlikte Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51,1 seviyesinde.

En Çok Yükselen Altcoin’ler

Son günlerde yaşanan yükselişlerin ardından altcoin’ler de nispeten sakinleşti. ETH, BNB, SOL, AVAX ve DOGE gibi kripto para birimleri küçük çaplı değer kayıpları yaşarken XRP ve ADA ise küçük çaplı yükselişler yaşadı.

Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

FLR %10,88 ROSE %8,47 ICP %6,57 BSV %4,4 TIA %3,99 FIL %3,95 XRP %3,77 APT %2,85 ALGO %2,64 AAVE %2,06

En yüksek piyasa değerli altcoin’ler arasında ICP ve TIA yaşadıkları yükselişlerle dikkat çekiyor.

Son 24 saatlik zaman diliminde yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %0,26 oranında düşüş yaşadı ve 1,65 trilyon dolara geriledi.