Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto paralar arasında PYTH, LINK, IMX ve PENDLE yer alıyor.

Son birkaç haftadır yaşanan düşüş trendinin ardından Bitcoin (BTC) fiyatı nihayet yönünü yukarıya çevirdi ve 44.000 dolar sınırına kadar yükseldi. Yükseliş trendi son 24 saatte de devam etti.

Son 24 saatlik süreçte %4,81 oranında değer kazanan Solana (SOL) bir kez daha 100 dolar bandına geri döndü. Cardano (ADA) %4,98 ve Avalanche (AVAX) ise %5,73 oranında değer kazanarak sırasıyla 0,51 ve 35,30 dolara yükseldi.

En yüksek piyasa değerine sahip 20 kripto para arasında en iyi performansı %15,37 oranında değer kazanarak 17,94 dolara yükselen Chainlink (LINK) kaydetti.

Bitcoin (BTC) 43.000 Dolara Geri Döndü

Geride bıraktığımız hafta Perşembe günü 38.500 dolara kadar gerileyen lider kripto para birimi, bu seviyede dip kaydettikten sonra yönünü yukarıya çevirdi. Bundan bir hafta önce, 26 Ocak Cuma günü 40.000 ve 41.000 dolar seviyelerinin üzerine yükselen BTC, 28 Ocak’ta ise 44.000 dolar sınırına dayandı. Böylelikle lider kripto para birimi 12 Ocak’tan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi belirledi.

Fed’in faiz kararını açıklamasının ardından BTC fiyatında iki bin dolarlık bir düşüş yaşandı. Ancak bu düşüş uzun sürmedi. BTC fiyatı son 24 saatte hızla toparlanarak yeniden 43.000 dolar seviyesinin üzerine yükseldi.

CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %2,11 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC) 43.050 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son yükselişle birlikte BTC’nin piyasa değeri 844 milyar dolara yükseldi, aynı zamada BTC’nin altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51,1 seviyesinde.

Chainlink (LINK) Yükselişe Geçti

Son 24 saatlik süreçte kripto para piyasasının büyük bir kısmı yükselişe geçti. Piyasa değeri en yüksek ilk 20 kripto para ararsında en kayda değer yükselişi %15,37 oranında değer kazanarak 17,94 dolara yükselen Chainlink (LINK) kaydetti.

Onu %8,87’lik yükselişle Internet Computer (ICP), %8,06’lık yükseliş yaşayan Avalanche (AVAX), %5,99 oranında değer kazanan Solana (SOL) ve %6,14 oranında değer kazanan Cardano (ADA) takip ediyor.

Bu süreçte MATIC, TRX ve DOT da %3 ile %4 arasında değişen oranlarda yükselişler yaşadı.

İlk 100 kripto para arasında %25,86 oranında değer kazanan Pyth Network (PYTH) ise dikkat çekiyor. Ayrıca son 24 saatte PENDLE %13,66, IMX %12,64 ve FXS de %8,06 oranında yükseldi.

Tüm bu gelişmeler sonucunda son 24 saatte kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 30 milyar dolar arttı ve 1,65 trilyon dolara yükseldi.