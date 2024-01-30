Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto paralar arasında SUI, ADA ve SOL yer alıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) 42.000 dolar seviyesindeki konsolidasyonu son buldu ve BTC fiyatı kısa bir süre önce 44.000 dolar sınırına dayandı.

BTC fiyatındaki bu yükseliş, altcoin’lere de olumlu yansıdı. SOL ve ADA gibi kripto para birimleri son 24 saatte en iyi performans gösteren varlıklar arasında yer alıyor.

Bitcoin (BTC) 44.000 Dolar Sınırına Dayandı

Son bir haftalık süreçte 41.000 dolar ile 42.500 dolar aralığında işlem gören Bitcoin (BTC) son 24 saatte yönünü tekrar yukarıya çevirdi. CoinGecko verilerine göre 43.600 dolara kadar yükselen Bitcoin (BTC) böylelikle bir kez daha 44.000 dolar sınırına dayandı.

Son 24 saatte %3,1 oranında değer kazanan BTC şu anda 43.300 dolar bandında işlem görüyor.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere kripto para piyasasında son 24 saatte yaşanan yükseliş sırasında yaklaşık 110 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi. Bu işlemlerin %40’ını Bitcoin (BTC) işlemleri oluşturuyor.

Yaşanan son yükselişle birlikte Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri 850 milyar dolar sınırına dayandı. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise haftalık bazda %3 oranında artış yaşayarak %52,6’ya yükseldi.

SOL ve ADA Yükselişe Geçti

Yüksek piyasa değerli altcoin’lerin büyük bir kısmı 30 Ocak’ta yükselişe geçti. Son 24 saatte %7,67’nin üzerinde değer kazanan SOL 103 doların üzerine yükseldi. Son 24 saatte %7,14 oranında değer kazanan ADA ise 0,53 dolara kadar yükseldi.

Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

PENDLE %21,09 SEI %14,41 RNDR %10,67 RUNE %9,82 SUI %8,61 MINE %8,43 STX %8,11 SOL %7,68 ORDI %7,53 WEMIX %7,1

Son 24 saatte yaşanan yükselişler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %2,74 oranında artarak 1,66 trilyon dolara ulaştı.