Son 24 saatte kripto para piyasası önemli ölçüde toparlandı. Bitcoin (BTC) fiyatı 42.000 doların üzerine yükseldi. Altcoin’lerin büyük bir bölümü de yönünü yukarıya çevirdi.

Bitcoin’de (BTC) geride bıraktığımız hafta yaşanan düşüş, kripto para piyasasının genelinde ciddi fiyat düşüşlerine yol açmıştı.

Ancak son 24 saatte Bitcoin (BTC) fiyatının 42.000 doların üzerine yükselmesiyle altcoin’lerin büyük bir bölümü de yeşile büründü.

Bitcoin (BTC) Fiyatı 42.000 Dolara Geri Döndü

Dün saatler içerisinde 1.000 doların üzerinde değer kazanan Bitcoin (BTC) 42.200 doların biraz üzerine kadar yükselmeyi başardı. Ancak sonrasında fiyat düzeltmesine giden BTC, 27 Ocak itibariyle 41.760 dolar bandında işlem görüyor.

Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri tekrar 819 milyar dolar seviyelerine geri yükseldi. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50,8 seviyesinde.

Bu süreçte türev piyasasında da ciddi dalgalanmalar gerçekleşti. Büyük bir kısmı short pozisyonlarda olmak üzere 110 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi.

Kripto para topluluğu, Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’inde gerçekleşen çıkışları ve yatırımcıların Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’ine dönüştürülen fonunda yıllardır sıkışan BTC’lerini satıp satmayacağını yakından takip ediyor.

Altcoin’ler de Yükselişe Geçti

Bitcoin (BTC) fiyatının 42.000 dolar sınırına dayanmasıyla birlikte altcoin’ler de son haftalarda yaşanan kayıpların bir kısmını sildi.

Yukarıdaki ısı haritasında da görülebileceği üzere TON, TRX ve BCH dışındaki altcoin’ler yeşil renkte. Son 24 saatte piyasa değeri en yüksek kripto paralar arasında XRP %2,1, AVAX %2,2 ve ICP %4,2 oranında değer kazandı.

Piyasa değerine göre ilk 100 kripto para arasında en iyi performans gösteren kripto paralar ise şu şekilde:

MANTA %18,5 TKX %14,6 CFX %10,9 SATS %14,7 SU %12,1 HNT %10,2 APE %5,8 ASTR %6,1 INJ %6,3 BTT %%3,9

Bu süreçte CHZ -%5,9, MKR -%2,7 ve OP -%2,1 oranında değer kaybetti. Son 24 saatte yaşanan gelişmeler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %1,25 oranında artarak 1,61 trilyon dolara yükseldi.