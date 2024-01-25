Son 24 saatlik zaman diliminde en iyi performans gösteren kripto paralar arasında Internet Computer (ICP) yer alıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) henüz 40.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başaramadı. Altcoin’ler de bu süreçte kararsız bir görünüm çiziyor. Bazı projeler dışında altcoin’lerin büyük bir bölümü kırmızı renkte.

En yüksek piyasa değerine sahip altcoin’ler arasında Internet Computer (ICP) %7, Tron (TRX) %3 oranında değer kazandı. En büyük 100 kripto para arasında en iyi performans gösteren projeler arasında ise %18,41 oranında değer kazanan HNT, %12,67 oranında değer kazanan IOTA, %9,73 oranında değer kazanan PENDLE, %7,49 oranında değer kazanan PYTH ve %6,75 oranında değer kazanan LDO yer alıyor.

Bitcoin 40.000 Dolar Direncini Geçemiyor

Bitcoin (BTC) fiyatı ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması ve ABD borsalarında işlem görmeye başlamasının ardından ciddi değer kayıpları yaşadı. 11 Ocak’ta 49.000 doların üzerine yükselen lider kripto para birimi, 23 Ocak’ta 38.500 dolara kadar geriledi. Bu da yaklaşık 10.000 dolarlık bir düşüş anlamına geliyor.

Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri şu anda 784 milyar dolar, BTC’nin altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50,4 seviyesinde.

ICP Piyasa Trendlerine Meydan Okuyor

SOL ve AVAX gibi kripto para birimleri dün yani 24 Ocak’ta ciddi yükselişler kaydetti. Bugün ise altcoin’lerin büyük bir bölümü nispeten çok daha sakin ve kırmızı renkte.

Son 24 saatlik süreçte Tron (TRX) yaklaşık %3 oranında değer kazandı, onu %0,25 oranında değer kazanan SOL takip ediyor. İlk 20 kripto para arasında en iyi performansı ise %7 oranında değer kazanan Internet Computer (ICP) kaydetti.

En büyük 100 kripto para arasında en çok yükselen altcoin’ler şu şekilde:

HNT %18,41 IOTA %12,67 PENDLE %9,73 PYTH %7,49 LDO %6,75

Son 24 saatlik zaman diliminde yaşanan bu gelişmeler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %0,49 oranında azaldı ve 1,55 trilyon dolara geriledi.