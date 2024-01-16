Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti son bir haftalık zaman diliminde %3’ün üzerinde düşüş yaşadı.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman diliminde %0,7 oranında değer kazanarak 43.000 dolar sınırına yaklaştı. Bitcoin (BTC) 16 Ocak Salı günü itibariyle 42.900 dolar bandında işlem görüyor. Bitcoin (BTC) şu an için 43.000 dolar direncini desteğe dönüştürmeyi başarabilmiş değil.

Bu süreçte altcoin’ler de beklentilerin altında kaldı. Son 24 saatlik zaman diliminde Solana (SOL) yaklaşık %3 oranında değer kazanırken Tron (TRX) %4 ve Chainlink (LINK) ise %5,4 oranında düşüşler yaşadı.

Bitcoin’in Piyasa Hakimiyeti Düşüşte

Bundan bir hafta önce 10 Ocak’ta günün ilk saatlerinde SEC’in Twitter hesabı hack’lendi. Siber saldırganlar, ele geçirdikleri hesap üzerinden yaptıkları paylaşımda SEC’in tüm spot Bitcoin ETF başvurularını onaylandığını duyurdu. Bu olaydan kısa bir süre sonra açıklamalarda bulunan SEC Başkanı Gary Gensler, SEC’in Twitter hesabının hack’lendiğini ve yapılan paylaşımın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

10 Ocak’ta saat 23:40 sularında ise SEC, resmi web siresi üzerinden yaptığı açıklamada 11 spot Bitcoin ETF’ini onaylandığını duyurdu. 11 Ocak’ta 11 spot Bitcoin ETF’i, ABD borsalarında işlem görmeye başladı. Spot Bitcoin ETF’lerinin ilk işlem gününde toplam 700.000 işleme ve 4 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaşması, piyasadaki coşkuyu arttırdı. Bu gelişmenin ardından Bitcoin (BTC) fiyatı da 49.000 dolar seviyesine yükseldi ve son 21 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fakat Bitcoin’deki (BTC) bu yükseliş trendi kısa sürdü. Takip eden 36 saat içerisinde yaklaşık 7 bin dolarlık sert bir fiyat düzeltmesi kaydeden Bitcoin (BTC), 41.500 doların altına kadar geriledi. Son bir haftadır Bitcoin (BTC) 42.000 dolar ile 43.000 dolar aralığında işlem görüyor. Son 24 saatlik zaman diliminde 43.000 dolar direncini desteğe dönüştürmek için girişimde bulunan lider kripto para birimi ne yazık ki bu girişiminde başarılı olamadı.

Tüm bu gelişmeler neticesinde Bitcoin’in (BTC) toplam piyasa değeri 840 milyar dolarda sabit kaldı. Bitcoin’in (BTC) altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49,8’e geriledi. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti geride bıraktığımız hafta %53’ün üzerindeydi.

Altcoin’lerde Son Durum Ne?

Bitcoin’deki (BTC) kötü gidişat doğal olarak altcoin’leri de olumsuz etkiledi. Altcoin’lerdeki fiyat dalgalanmaları son birkaç günde önemli ölçüde azaldı.

Son 24 saatlik zaman diliminde Solana (SOL) %3, Cardano (ADA) %1,1, Dogecoin (DOGE) %0,4 ve Toncoin (TON) %2,1 oranında değer kazandı. Bununla birlikte Avalanche (AVAX) %1,6, Polkadot (DOT) %1,3, Tron (TRX) %4,5 ve Chainlink (LINK) %5,3 oranında değer kaybetti.

Genel olarak önemli dalgalanmalarla bilinmesine rağmen, altcoinler de son birkaç gündür nispeten hareketsiz kaldı. ETH, BNB, AVAX, DOGE ve DOT, büyük hacimli altcoinler arasında hafifçe yeşile dönerken XRP, ADA ve MATIC önemsiz kayıplar yaşadı.

Son 24 saatlik süreçte en büyük 100 kripto para arasında en iyi performans gösteren projeler şu şekilde:

KLAY %18,8 CHZ %18 BLUR %15,2 SEI %11,5 BEAM %19,6 TAO %9,7 ASTR %8 MINA %5,5 WOO %4,3 CHEEL %4,5

Son 24 saatlik zaman diliminde kripto para piyasasının toplam değeri %0,61 oranında arttı ve 1,69 trilyon dolara yükseldi.