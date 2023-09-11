Arbitrum’un ARB token’i %5 oranında değer kaybetti ve son 24 saatte en kötü performans gösteren kripto para birimleri arasında yer aldı.

Lider kripto para birimi Bitcoin saatler önce 26.000 doların üzerine yükselmeye çok yaklaştı. Ancak ayılar bir kez daha devreye girerek BTC fiyatını 26.000 dolar seviyesinin altında tuttu.

Bitcoin’deki (BTC) düşüşle birlikte doğal olarak altcoin’ler de düşüşe geçti. En çok değer kaybeden altcoin’ler arasında XRP, TON ve SOL yer alıyor.

Günlük Bazda En Çok Düşüş Yaşayan Altcoin’ler

Bitcoin’in kararsız fiyat hareketlilikleri sonucu altcoin’ler de işler giderek kötüleşiyor. Son 24 saatte Ethereum %2, BNB %1,7, STETH %1,7, Dogecoin %1,5 ve Cardano %2,3 oranında değer kaybı yaşadı. Bununla birlikte yüksek piyasa değerli altcoin’ler arasında en büyük değer kayıplarını ise XRP (%4,1), SOL (%3) ve TON (%3,7) kaydetti.

Sonuç olarak XRP 0,480443 dolar seviyesine, Solana 17,86 dolara ve TON ise 1,70 dolara geriledi.

Bu süreçte bazı kripto para birimleri de %2’ye varan küçük çaplı yükselişler yaşadı. Bunlar şu şekilde Tokenize Xchange (TKX), Kaspa (KAS) ve Tether Gold (XAUT).

Solana aynı zamanda haftalık bazda da en kötü performans gösteren kripto para birimleri arasında yer alıyor. Haftalık bazda %10 oranında değer kaybeden SOL’deki bu düşüşün nedenleri arasında FTX’in yakın zamanda rezervlerindeki kripto para birimlerinin satacağına yönelik söylentiler de yer alıyor.

Günlük bazda en yüksek oranda değer kaybı yaşayan altcoin’ler arasında %8,4 ile Rollbit Coin (RLB) ve %7’lik düşüşle Arbitrum (ARB) yer alıyor.

Dolayısıyla yaşanan düşüşler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri 10 milyar dolar azaldı ve CoinMarketCap’te 1,030 trilyon dolara geriledi.

Bitcoin 26.000 Dolara Geriledi

Bitcoin (BTC) bir süredir 26.000 dolar seviyesinde konsolide oluyordu. Ancak geride bıraktığımız haftalarda yaşanan düşüşlerle birlikte BTC fiyatı 3.000 dolar değer kaybederek 25.350 dolarla 11 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Bu süreçte Bitcoin’de en kayda değer yükseliş, geride bıraktığımız Cuma günü gerçekleşti ve BTC fiyatı 26.400 dolara kadar yükseldi. Ancak ne yazık ki lider kripto para birimi bu fiyat seviyesine tutunmayı başaramadı ve 25.800 dolara kadar geriledi.

Kripto para piyasasında geride bıraktığımız hafta oldukça sıkıcı geçti ve neredeyse hiçbir kayda değer fiyat hareketliliği yaşanmadı. Her ne kadar BTC son 24 saatte 26.000 dolara yükselmek için girişimlerde bulunsa da başarılı olamadı ve 25.600 dolar bandına geriledi.

Tüm bu gelişmeler sonucunda Bitcoin’in (BTC) toplam piyasa değeri 500 milyar dolar bandında, lider kripto para biriminin altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %48,7 seviyesinde.