Bu yazımızda SHIB fiyatını önümüzdeki dönemde yükselişe geçirebilecek 4 önemli faktöre yakından bakacağız.

Özet:

Bazı faktöerler Shiba Inu (SHIB) fiyatının kısa vadede yükselişe geçebileceğine işaret ediyor.

Shiba Inu ağı ve Shibarium’daki gelişmeler, popüler memecoin SHIB fiyatının yeniden boğa koşusuna başlamasını tetikleyebilir.

SHIB Ne Zaman Yükselişe Geçecek?

Tıpkı birçok diğer kripto para birimi gibi Shiba Inu (SHIB) de son dönemde kaydettiği performansla beklentilerin altında kaldı. Veriler, Shiba Inu (SHIB) fiyatının son bir aylık süreçte %6,49 oranında değer kaybettiğini gösteriyor. Bununla birlikte bazı temel ölçümler ve faktörler, SHIB’deki fiyat düzeltmesinin yakın vadede sonlanabileceğini gösteriyor.

Kripto para analitik platformu CryptoQuant’ın verilerine göre son dönemde borsalara yönelik net SHIB akışı negatife döndü. Bu da yatırımcıların ve kullanıcıların SHIB token’lerini borsalarda saklamak yerine gözetimsiz kripto para cüzdanlarında saklamayı tercih ettiğini gösteriyor.

Bununla birlikte SHIB’deki olası bir yükselişte, Shiba Inu ağının token yakma oranı da önemli bir rol oynayabilir. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Shiba Inu ağında 2024 yılının başından bu yana 9 milyarın üzerinde SHIB token yakımı gerçekleşti. Bu da kabaca 90.000 dolara denk geliyor.

Shiba Inu’nun token yakma mekanizması, dolaşımdaki SHIB arzını azaltarak SHIB fiyatındaki yükselişleri tetiklemeyi hedefliyor.

Geride bıraktığımız hafta başında Shiba Inu’nun katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’un arkasındaki ekip, manuel token yakma yükünü azaltmak ve tüm sistemi otomatikleştirmek için tasarlanmış önemli bir güncelleme duyurdu.

Uzmanlar, Shibarium’daki gelişmeler, SHIB fiyatında yeni yükselişleri tetikleyebilir. Geride bıraktığımız yılın Ağustos ayında piyasaya sürülen Shibarium, Shiba Inu ağındaki işlem ücretlerini düşürerek ve işlem hızını arttırıyor. Böylelikle Shibarium, Shiba Inu (SHIB) ekosistemindeki büyümeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. “Shibarium Nedir?” başlıklı yazımıza göz atarak proje hakkında daha fazla detaya erişebilirsiniz.