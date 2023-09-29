Ripple (XRP) son 24 saat içerisinde yeniden yükselişe geçti. Bu yazımızda Ripple’daki (XRP) yükselişin olası nedenlerine yakından bakacağız.

Ripple (XRP) son 24 saat içerisinde en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden biri oldu. CoinMarketCap verilerine göre Ripple’ın XRP’si son 24 saatlik zaman diliminde %8’e varan yükseliş yaşadı.

Bu yükselişle birlikte XRP bir kez daha 0,50 dolar seviyesinin üzerine döndü. Ripple (XRP) günlük bazda 0,5445 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ripple’daki (XRP) bu yükseliş, kripto para piyasasındaki toparlanmanın ve Ripple odaklı birkaç olumlu haberin ardından geldi.

Gelin bu gelişmelere yakından bakalım.

Kripto Para Piyasası Yeniden Yükselişe Geçti

29 Eylül 2023 itibariyle kripto para piyasasının neredeyse tamamı yeşil renkte. Lider kripto para birimi bir kez daha 27.000 dolar direncini desteğe çevirmek için mücadele veriyor. Bununla birlikte Ethereum, Binance Coin (BNB) ve Cardano (ADA) gibi diğer kripto paralar da son 24 saatte küçük çaplı yükselişler yaşadı.

Piyasadaki bu toparlanma, XRP’nin 0,50 dolar seviyesinin üzerine yükselmesiyle sonuçlandı. XRP şu anda bu kritik ve psikolojik seviyenin üzerinde işlem görüyor.

Bu yükselişle birlikte Ripple’ın (XRP) işlem hacmi de %70 oranında yükseldi. Dolayısıyla tasfiye edilen kaldıraçlı işlemlerin sayısı da bir hayli arttı. CoinGlass verilerine göre XRP’de son bir saat içerisinde 2,7 milyon dolarlık işlem tasfiye edildi.

Ripple, şu anda en çok tasfiyenin gerçekleştiği kripto paralar arasında ilk sırada yer alıyor.

Ripple, Fortress Trust Satın Almaktan Vazgeçti

Eylül ayının başlarında Ripple, kripto para odaklı kurum Fortress Trust’ı satın almak için bir niyet mektubu imzaladı. Ancak Ripple CEO’su Brad Garlinghouse 28 Eylül’de yaptığı açıklamada Ripple’ın Fortress Trust’ı satın almaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Garlinghouse, Ripple’ın Fortress Trust’ı desteklemeye devam edeceğini ve gelecekte Fortress Trust ile birlikte çalışmaya devam etmeyi arzuladığını belirtti.

Ripple, satın alma anlaşmasından çekilmesiyle birlikte Fortress Trust’ın yatırımcıları arasında kalmaya devam edecek. Ripple’ın bu anlaşmadan çekilme nedeni henüz bilinmese de bu durum Ripple’ın SEC’e karşı verdiği yasal mücadelede şimdiye kadar 200 milyon harcamasıyla ilişkilendiriliyor.

Ripple’ın bu hamlesi şirket kaynaklarının çok daha verimli bir şekilde harcanmasıyla ilişkili olabilir.

Bununla birlikte SEC Başkanı Gary Gensler 27 Eylül Çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde ifade verdi. Gary Gensler bu ifade sırasında sorguya çekildi ve bazı sorulara yanıt vermekte zorlandı. Bu da Ripple’daki (XRP) yükselişin bir diğer olası nedeni olarak yorumlanıyor.