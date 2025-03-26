Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava sonuçlandı. SEC, kısmi mahkeme zaferine karşı yaptığı karşı temyiz başvurusunu geri çekme konusunda anlaşmaya vardı.

Ripple’ın Baş Hukuk Sorumlusu (CLO) Stuart Alderoty, bu gelişmeyi dün bir tweet ile duyurdu ve bunu “bu dava hakkında yapacağım son güncelleme” olarak nitelendirdi.

The final crossing of t’s and dotting of i’s – and what should be my last update on SEC v Ripple ever… Last week, the SEC agreed to drop its appeal without conditions. @Ripple has now agreed to drop its cross-appeal. The SEC will keep $50M of the $125M fine (already in an… — Stuart Alderoty (@s_alderoty) March 25, 2025

Ripple’ın SEC ile Anlaşma Şartları

Ripple, yaptığı anlaşma kapsamında karşı temyiz başvurusunu geri çekerek, mahkeme tarafından başlangıçta belirlenen 125 milyon dolarlık cezayı 50 milyon dolara düşürdü. Şirket, geçen yıl 125 milyon doları faize tabi bir hesaba yatırmıştı ve davanın nihai sonucunu bekliyordu.

Anlaşmaya göre, Ripple SEC’e 50 milyon dolar ödeyecek ve kalan 75 milyon dolar şirkete iade edilecek. Ayrıca, Alderoty, SEC’in mahkemeye başvurarak Ripple’ın gelecekte kurumsal müşterilere XRP satmasını yasaklayan kalıcı tedbirin kaldırılmasını talep edeceğini belirtti.

Ancak, Ripple’ın CLO’su Alderoty, anlaşmanın resmi hale gelmesi için SEC’in onayı, mahkeme sürecinin tamamlanması ve nihai belgelerin hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Ripple-SEC Davasında Şimdi Sırada Ne Var?

Daha önce bildirildiği üzere, SEC’in yarınki kapalı toplantısında Ripple davasını ele alması bekleniyor. Bu toplantıda SEC komiserleri, temyiz başvurusunun geri çekilmesini onaylamak için oy kullanabilir ve resmi bir açıklama gelebilir.

Bu açıklama, dört yılı aşkın süredir devam eden Ripple davasının sonlandığını resmen duyuracak. Açıklamanın ardından taraflar, mahkemeyle birlikte çözümün resmiyet kazanması için çalışacak.

Kripto Topluluğunun Tepkisi

Kripto para topluluğu, Ripple’ın SEC ile avantajlı bir anlaşmaya varmasını büyük ölçüde olumlu karşıladı. Özellikle daha düşük bir ceza ödenmesi ve SEC’in kalıcı tedbiri kaldırmayı kabul etmesi, Ripple’ın ABD’de kurumsal yatırımcılara XRP satışına devam etmesine olanak tanıyabilir.

Avukat Bill Morgan’a göre, Ripple ABD’deki kurumsal müşterilere XRP satış stratejisini değiştirebilir ve önceki yatırım sözleşmesi modelinden farklı bir yaklaşım benimseyebilir.