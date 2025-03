Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava sonuçlandı. SEC, kısmi mahkeme zaferine karşı yaptığı karşı temyiz başvurusunu geri çekme konusunda anlaşmaya vardı.

Ripple’ın Baş Hukuk Sorumlusu (CLO) Stuart Alderoty, bu gelişmeyi dün bir tweet ile duyurdu ve bunu “bu dava hakkında yapacağım son güncelleme” olarak nitelendirdi.

The final crossing of t’s and dotting of i’s – and what should be my last update on SEC v Ripple ever…

Last week, the SEC agreed to drop its appeal without conditions. @Ripple has now agreed to drop its cross-appeal. The SEC will keep $50M of the $125M fine (already in an…

— Stuart Alderoty (@s_alderoty) March 25, 2025