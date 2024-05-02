Bu yazımızda Mayıs ayında ön plana çıkabilecek memecoin’lere yakından bakacağız.

Özet:

Haftalık bazda yaklaşık %15 değer kaybeden Dogecoin (DOGE), içerisinde bakiye bulunan cüzdan adreslerindeki toparlanmayla yükseliş potansiyelini gözler önüne seriyor. Bu metrik, DOGE’ye yönelik artan talebi gösteriyor.

Shiba Inu (SHIB) ve Bonk Inu (BONK) gibi popüler memecoin’ler de toparlanma belirtileri gösteriyor. SHIB’deki ağ yükseltmeleri ve token yakımları, dikkat çekiyor. Öte yandan BONK son dönemde kaydettiği yükselişlerle piyasa değeri en yüksek 5 memecoin arasına dahil oldu.

Dogecoin (DOGE)

Memecoin’ler son dönemde ağır darbe aldı ve sonuç olarak memecoin’lerin piyasa değeri 50 milyar doların altına geriledi. Piyasa değerine göre en büyük memecoin DOGE son 24 saatte %3,3, haftalık bazda ise %16,7 oranında değer kaybetti.

Ancak Mayıs ayında işler tersine dönebilir ve köpek temalı memecoin’lerde yeni bir yükseliş trendi başlayabilir. Zira boş olmayan Dogecoin (DOGE) cüzdanlarının sayısındaki artış da bu duruma işaret ediyor. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz gibi, bu tür adreslerin sayısı son üç ayda %13,8 oranında artarak 54 milyonu aştı.

Bu metrikteki artış, DOGE’ye yönelik talebin de yükseldiğine işaret ediyor. Temel ekonomik varsayımlar, arzın sabit kaldığı senaryoda talebin artması halinde fiyatın da yükseleceğine işaret ediyor.

Ali, JAVON MARKS ve Mikybull Crypto gibi önde gelen Twitter analistleri DOGE’de yükseliş öngören isimler arasında yer alıyor. Ali, DOGE’un yıllar önceki performansını taklit etmesi halinde varlığın fiyatının 1 dolara ulaşacağına inanıyor.

Shiba Inu (SHIB)

Dogecoin Katili olarak anılan Shiba Inu (SHIB), son dönemde ciddi değer kayıpları yaşayan bir diğer memecoin. Ancak birçok farklı faktör, DOGE’un önümüzdeki günlerde yönünü yukarı çevirebileceğini gösteriyor.

Bu faktörler arasında arasında Shiba Inu’nun katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’daki canlanma örnek gösterilebilir. Shibarium’da geride bıraktığımız hafta önemli bir yükseltme gerçekleşti ve 2 Mayıs’ta da yine önemli bir yükseltme gerçekleşecek.

Öte yandan Shiba Inu’nun token yakma mekanizması nedeniyle milyonlarca SHIB token yakılarak dolaşımdan çıkarıldı. Bu token yakma mekanizmasının hedefi, zaman içerisinde daha fazla SHIB yakarak varlığın daha kıt ve doğal olarak daha değerli hale gelmesini sağlamak.

Pepe (PEPE)

Pepe (PEPE) son iki haftalık ölçekte yükseliş yaşayan sınırlı sayıdaki kripto para projesinden biri. Ancak veriler, PEPE’nin son 7 günlük zaman diliminde düşüş trendinde olduğunu gösteriyor. Mayıs ayında yükseliş yaşayabilecek memecoin’ler listemizde son dönemde fiyat dalgalanmaları artan ve topluluğunu büyüten PEPE’ye yer vermemek olmazdı.

PEPE kısa süre önce Coinbase de dahil olmak üzere çok sayıda kripto para borsasından olumlu not aldı ve doğal olarak PEPE fiyatı bu gelişmelere olumlu tepki verdi. Bu gelişmeler yakın gelecekte PEPE’de daha fazla yükselişi tetikleyebilir.

Dogwifhat (WIF)

WIF şu anda 2,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle kripto para piyasasındaki en büyük dördüncü memecoin ve Solana ağındaki en büyük memecoin konumunda.

Son dönemde WIF ile ilgili listelemeler gerçekleştiren borsalar arasında Binance, OKX, Bybit, Bitget, Crypto.com yer alıyor. Bununla birlikte Arthur Hayes gibi kripto para piyasasındaki önde gelen isimler de WIF’e destek veriyor. WIF destekçileri kısa bir süre önce projenin logosunu Nevada’daki ünlü eğlence arenası Sphere’e yerleştirmek için 650.000 dolar toplamıştı.

Bonk Inu (BONK)

Bonk Inu (BONK) kısa bir süre önce piyasa değeri sıralamasında Floki Inu’yu (FLOKI) geride bıraktı ve en büyük 5 memecoin arasına dahil oldu. Solana blockchain’indeki en büyük ikinci memecoin konumundaki BONK’un piyasa değeri 1,5 milyar dolar seviyesinde.

Kripto para piyasasındaki kötü gidişata rağmen son iki haftada en iyi performans kaydeden projeler arasında yer alan BONK, bu süreçte %50 oranında değer kazandı.