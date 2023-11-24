Listede Changpeng Zhao ve Vitalik Buterin en üst sıralarda yer alıyor. Gelin listede yer alan isimlere yakından bakalım.

Kripto para piyasası günden güne büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu süreçte sektöre yeni projelerle birlikte yeni simalar da katılıyor.Kripto para topluluğunun istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmesiyle sektörün önde gelen isimleri de geniş takipçi kitlelerine ulaşıyor.

Kripto para şirketi CoinLedger kısa bir süre önce kripto para sektöründeki en popüler kişilerin listesini hazırladı. Listede 2023 yılında kripto para sektöründeki en etkili 30 isme yer verildi.

İşte En Popüler Kripto Para Kişilikleri

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao listede ilk sırada yer alıyor. Changpeng Zhao’nun (CZ) Twitter (X) ve Instagram’da toplamda 9 milyon takipçisi bulunuyor. CZ’nin takipçilerinin büyük bir kısmını Twitter’daki 8,6 milyon takipçisi oluşturuyor.

Bilgisayar programcısı ve Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin ise listede ikinci sırada yer alıyor. Vitalik Buterin’in Twitter ve Instagram’da toplamda 7,7 milyon takipçisi bulunuyor. Buterin aynı zamanda 2,7 milyon takipçisiyle Instagram’daki en popüler kripto para kişiliği konumunda.

Listede 3. sırada ise Twitter’ın kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey yer alıyor. Instagram hesabını kapatan Jack Dorsey’nin Twitter’da yaklaşık 6,4 milyon takipçisi bulunuyor. Dorsey’i Bitcoin’in önde gelen savunucularından Michael Saylor takip ediyor. Nasdaq’ta işlem gören MicroStrategy şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor’ın sosyal medyada toplamda 3,2 milyon takipçisi bulunuyor. Saylor’ın takipçilerinin 3,1 milyonluk büyük bir kısmını Twitter’daki takipçileri oluşturuyor.

Mahküm SBF 10. Sırada

Varlık yönetim şirketi ARK Invest’in CEO’su Cathie Wood listede 5. sırada yer alıyor. Listede risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz’in kurucu ortağı Marc Andreesen 6., Digital Currency Group’un kurucusu ve CEO’su Barry Silbert 7. ve ABD’nin en büyük kripto borsası Coinbase’in kurucu ortağı ve CEO’su Brian Armstrong 8. sırada yer alıyor.

Geride bıraktığımız yılın Kasım ayında iflas eden kripto borsası FTX’in hapishanedeki kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried ise X ve Instagram’daki toplamda 1,9 milyon takipçisiyle listede 10. sırada bulunuyor.