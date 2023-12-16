Solana (SOL) kısa vadede kaç dolara kadar yükselebilir? 100 dolar mı, 300 dolar mı yoksa 1.000 dolar mı?

Özet:

Solana (SOL) 2023 yılına 10 dolar seviyesinde başladı. 2023 yılının şimdiye kadarki bölümünde %650 oranında değer kazanan SOL, 78 dolara kadar yükselerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Analistler, Solana’nın (SOL) yükseliş trendini sürdüreceğine inanıyor.

Önde gelen kripto para analistlerinden Ali Martinez ve Deftsuo mevcut piyasa trendlerinden ve teknik analizlerden yola çıkarak SOL fiyatının 90 dolara yükseleceğini hatta 100 doları aşabileceğini öngörüyor.

Analist Crypto King çok daha çılgın fiyat tahminlerinde bulunarak SOL fiyatının 300 doları aşabileceğini düşünüyor. Öte yandan Canfield ise Solana için 1.000 dolarlık fiyat tahmininde bulunuyor. Canfield yatırımcılara portföylerini Ethereum ve Solana ile çeşitlendirmelerini tavsiye ediyor.

Solana Fiyat Tahminleri

Şüphesiz Solana (SOL) 2023 yılının şimdiye kadarki bölümünde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu durumun en önemli nedeni Solana’nın (SOL) 2023 yılının şimdiye kadarki bölümünde kaydettiği performans olabilir. Zira SOL fiyatı 2023 yılında şimdiye kadar %650 oranında artış yaşadı ve 78 dolara kadar yükseldi. Analistler ve uzmanlar Solana’daki (SOL) yükseliş trendinin devam edeceğine inanıyor.

Ünlü Twitter analisti Ali Martinez, Solana’nın (SOL) 68,2 doların üzerinde sürdürülebilir bir kapanış gerçekleştirmesi durumunda 90 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Deftsuo adlı bir diğer kripto para analisti ise Solana’nın (SOL) kısa vadede 100 doları aşabileceğini öngörüyor.

Astronomik Tahminler

Ali Martinez ve Deftsuo’nun aksine bazı analistler, XRP fiyatının kısa vadede tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Twitter analisti Crypto King, Solana (SOL) için 300 dolarlık fiyat tahmininde bulunurken bir diğer analist Canfield ise SOL fiyatının gelecekte 1.000 dolara yükseleceğini öngörüyor. Canfield ayrıca yatırımcılara portföylerini hem Ethereum (ETH) ile hem de Solana (SOL) ile çeşitlendirmelerini tavsiye ediyor.

Her ikisine de yatırım yapmamak için bir neden yok. Bu Microsoft ya da Google üzerine bahis oynamak gibi bir şey. Tesla ya da Ford. Sadece ikisini de satın alın.

Solana Neden Yükseliyor?

Kripto para piyasasındaki yükseliş trendiyle birlikte Solana (SOL) da yönünü yukarıya çevirdi. 2022 yılının Kasım ayında FTX’in ve bünyesindeki şirketlerin iflas etmesinin ardından Solana da ciddi zararlar görmüştü. Zira Solana projesi, FTX’e ve Alameda Research’e yakınlığıyla tanınıyordu.

Tradingview verilerine göre 31 Aralık 2022 tarihinde 8 dolara kadar gerileyen Solana (SOL) yeni yılla birlikte toparlanmaya başladı. Veriler, Solana (SOL) fiyatının son 30 günde %25,2, son 3 ayda %303’lük artış kaydettiğini gösteriyor. Bununla birlikte Solana (SOL) fiyatı 2023 yılının başından bu yana ise %675 oranında değer kazandı.

Solana’daki bu yükseliş, elbette Solana ağındaki projeleri de harekete geçirdi. Bonk Inu (BONK) da bunlardan biri. Kaydettiği astronomik yükselişlerle kripto para piyasasında tüm dikkatleri üzerine çeken Bonk Inu (BONK) son 3 aylık zaman diliminde %11.879 oranında değer kazandı.