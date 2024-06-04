Memecoin’ler son dönemde kaydettikleri yükselişlerle bir kez daha dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı. CoinGecko verilerine göre şu anda memecoin’lerin toplam piyasa değeri 65 milyar dolar seviyesinde. Bu yazımızda Haziran ayında e iyi performansı gösterebilecek memecoin’lere yakından bakacağız.

MAGA (TRUMP)

Eski Amerika Başkanı Donald Trump temalı memecoin’ler Haziran ayında önemli fiyat dalgalanmaları yaşayabilir. Özellikle ABD’de yaklaşan seçimlerin de etkisiyle MAGA (TRUMP) Mayıs ayında kayda değer fiyat artışları yaşadı.

Mayıs ayı sonunda Donald Trump’ın porno yıldızı Stormy Daniels’a yasa dışı bir şekilde sus payı vermekle yargılandığı davada suçlu bulunmasıyla TRUMP adlı memecoin’in fiyatı 17 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. TRUMP şu anda 13,20 dolar bandında işlem görüyor.

Ayrıca Trump’ın Pennsylvania, Arizona, Michigan, Georgia ve Nevada gibi altı eyaletten beşinde önde gittiğine dair haberlerin ardından önemli ölçüde yükseldi.

ABD Başkan adayları Trump ve Biden’ın 27 Haziran’da katılacakları münazara, TRUMP coin’in fiyatında daha fazla dalgalanmayı tetikleyebilir.

Öte yandan ABD Başkan adayı Donald Trump’ın suçlu bulunduğu davada alacağı ceza önümüzdeki ay belli olacak. Bu gelişme de TRUMP adlı memecoin’deki fiyat dalgalanmalarını arttırabilir.

JEO BODEN (BODEN)

Amerika’nın mevcut başkanı Joe Biden temalı memecoin JEO BODEN (BODEN) piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra 1 dolara yükseldi. Ancak BODEN o günden bu yana düşüş trendinde.

Haziran ayında Biden ile ilgili haberler ve tartışmaların etkisiyle fiyatında önemli dalgalanmalar yaşanabilir. Şu anda BODEN yaklaşık olarak 0,25 dolar bandında işlem görüyor.

Brett (BRETT)

Kurbağa temalı memecoin Brett (BRETT), son dönemde en iyi performans gösteren memecoin’lerden biri oldu.

Son bir aylık zaman dilimimde %180 oranında değer kazanan BRETT, bugün yani 4 Haziran’da %3,9 oranında değer kazanarak 1,1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

BRETT şu anda en yüksek piyasa değerli memecoin’ler arasında yedinci sırada yer alıyor ve yatırımcılar BRETT’in bu performansını Haziran ayında da devam ettirip ettirmeyeceğini merak ediyor.

POPCAT

Son dönemde kedi temalı memecoin’lerin popülaritesi de önemli ölçüde arttı. 2023 yılının Aralık ayında piyasaya sürülen POPCAT, 2024 yılının Mart ayında kayda değer yükselişler yaşadı.

POPCAT tüm zamanların en yüksek seviyesini 4 Mayıs 2024 tarihinde 0,7169 dolarla belirledi.

4 Haziran’da POPCAT %18,9 oranında değer kazandı ve 0,511 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Haziran ayında ünlülerin desteği, pazarlama trendleri ve artan benimsenme gibi faktörler POPCAT’te yeni bir yükselişi tetikleyebilir.

Shiba Inu (SHIB)

En popüler ikinci memecoin Shiba Inu (SHIB) da Haziran ayında performansıyla dikkatleri üzerine çekebilir. SHIB her ne kadar Mayıs ayında beklentilerin altında bir performans gösterse de hala en popüler memecoin’ler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

SHIB’de Haziran ayında olası bir yükselişi tetikleyebilecek faktörler arasında memecoin rallisi, token yakma mekanizması ve Shibarium’daki gelişmeler yer alıyor.

Shiba Inu ağındaki token yakma oranı 4 Haziran’da %10.000’in üzerine çıkarak 21.4 milyon SHIB’in yakılarak dolaşımdan çıkarılmasına yol açtı. Geride bıraktığımız yılın Ağustos ayında piyasaya sürülen Shibarium, şimdiye kadar birçok dönüm noktası kaydetti. Haziran 2024 itibariyle ağdaki toplam işlem sayısı 420 milyona yaklaşıyor.