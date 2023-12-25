Son bir haftalık süreçte en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında NEAR Protocol (NEAR), Mina Protocol (MINA) ve CorgiAI (CORGIAI) yer alıyor.

24 Aralık’ta yaklaşık 1.000 dolarlık değer kaybı yaşayan Bitcoin (BTC) bir süreliğine 43.000 doların altına kadar geriledi. Ancak 25 Aralık Pazartesi günü toparlanan BTC yeniden 43.000 dolar seviyesinin üzerine döndü.

Son 24 saatlik zaman diliminde en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında Axie Infinity (AXS), Quant (QNT), Sei (SEI), ORDI (ORDI) yer alıyor. Öte yandan son dönemin en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden Solana (SOL) ve Avalanche (AVAX) ise son 24 saatte bir miktar sakinleşti.

BTC 43 Bin Doların Altına Geriledi

Geride bıraktığımız haftaya olumsuz bir başlangıç yapan Bitcoin, Çarşamba ve Cuma günlerinde yönünü yukarıya çevirerek 44.000 doların üzerine yükselmişti. Ancak Bitcoin 44.000 dolar direncini desteğe dönüştürmekte başarısız oldu.

Bitcoin (BTC) fiyatı haftanın büyük bir bölümünü 43.000 dolar ile 44.000 dolar aralığında geçirdi. Pazar günü düşüşe geçerek 42.700 dolara gerileyen BTC, 25 Aralık günün ilk saatlerinde yeniden 43.000 doların üzerine yükseldi. Sonuç olarak Bitcoin’in piyasa değeri 843 milyar doların üzerine yükseldi, öte yandan Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51’in altına geriledi.

Haftanın En Çok Yükselen Kripto Para Birimleri

ETH, SOL, BNB, ADA, AVAX, DOGE ve LINK gibi popüler kripto para birimleri son 24 saatlik zaman diliminde nispeten sakin kaldı. Öte yandan %3,6 oranında değer kazanan Polkadot (DOT) 9 doların üzerine yükseldi.

Haftalık ölçekte ise görünüm tamamen farklı. %96,7 oranında değer kazanan CorgiAI (CORGIAI) haftanın en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında ilk sırada yer alıyor. Listenin geri kalan kısmı şu şekilde:

NEAR Protocol (NEAR) %80,1

Mina Protocol (MINA) %73,6

Optimism (OP) %73,6

Sei (SEI) %69,5

Solana (SOL) %62,2

Axie Infinity (AXS) &59,6

Polkadot (DOT) %39,4

VeChain (VET) %37,6

Tüm bu gelişmeler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri haftalık ölçekte 100 milyar dolarlık artış yaşadı ve 1,67 trilyon doların üzerine yükseldi.