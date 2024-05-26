Geçtiğimiz hafta kripto para piyasası için oldukça olumlu geçti. Bitcoin ve diğer birçok kripto para, ABD’de spot Ethereum ETF’lerinin onaylanmasıyla büyük kazançlar elde etti.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Bitcoin, geride bıraktığımız hafta Pazar günü 66,000 seviyesinin üzerinde kalmakta zorlanıyordu. Hatta birkaç kez bu seviyenin altına düştü. Pazartesi de benzer şekilde başladı, ancak sonrasında işler değişti.

Öyle ki ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) sekiz spot Ethereum ETF’ini onaylayacağına dair spekülasyonlar sonucu BTC 72.000 dolara kadar yükseldi. Böylelikle Bitcoin’de son altı haftanın en yüksek seviyesi kaydedildi.

Ancak Bitcoin 72.000 dolar seviyesinde tutunmayı başaramadı ve takip eden günlerde düşüşe geçti. Bitcoin’de son 7 günde yaşanan en büyük düşüş, SEC’in spot Ethereum ETF’lerini onaylamasından birkaç saat önce gerçekleşti. Bitcoin bu süreçte 66.400 dolara kadar geriledi.

Bitcoin, oldukça sakin bir hafta sonu geçiriyor ve 69.000 dolar seviyesinde konsolide oluyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,360 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50 olarak ölçülüyor.

Bu Hafta En Çok Yükselen Kripto Paralar

ABD’de SEC’in spot Ethereum ETF’lerine onay vermesi doğal olarak en çok ETH’ye yaradı. ETH fiyatı son bir haftalık süreçte %22,2 oranında değer kazanarak 3.900 doların üzerine yükseldi. ETH, 26 Mayıs Pazar günü itibariyle 3.804 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Son 7 günlük süreçte en büyük yükselişi ise memecoin PEPE kaydetti. CoinGecko verilerine göre PEPE son 7 günde %62,84 oranında değer kazandı. PEPE şu anda 0,0000152 dolar seviyesinde işlem görüyor. İşte bu hafta en çok yükselen altcoin’ler:

Pepe (PEPE): %62,8 Lido DAO (LDO): %44,7 Uniswap (UNI): %43,8 Pendle (PENDLE): %39,6 Ondo (ONDO): %35,1 Bonk (BONK): %25,3 Ethena (ENA): %25,1 Gnosis (GNO): %25 Ethereum (ETH): %22,2 Core (CORE): %21,9

SOL, TRX, TON ve ADA gibi kripto paralar ise haftalık bazda düşüşler yaşadı. Ancak buna rağmen kripto para piyasasının toplam değeri son 7 günlük süreçte yaklaşık 200 milyar dolar arttı ve 2,7 trilyon doların üzerine yükseldi.