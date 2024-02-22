Ethereum (ETH) küçük çaplı bir fiyat düzeltmesinin ardından yeniden 3.000 doların üzerine yükseldi. Gelin bugün Ethereum’da yaşanan yükselişin olası nedenlerine yakından bakalım.

Temel destek seviyesi: 2.900 dolar

Temel direnç seviyesi: 3.340 dolar

1- Boğalar Kontrolü Ele Geçirdi

Ethereum yükseliş trendine kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda Ethereum (ETH) fiyatındaki en önemli direnç seviyesi 3.340 dolarda. Her ne kadar ETH son haftalarda kayda değer bir yükseliş kaydetse de ivmenin korunması halinde rallinin devam edebileceği öngörülüyor.

2- ETH’de Kilit Destek Seviyesi Yeniden Test Edildi

Günler önce 3.000 doların üzerine yükselen ETH dün bir kez daha 2.900 dolar desteğini test etti. Ancak ETH fiyatının bugün bir kez daha 3.000 doların üzerine yükselmesiyle bu kilit destek seviyesi yeniden onaylandı. Bu, alıcıların ETH fiyatını daha yüksek seviyelere taşıyacağının bir sinyali olarak yorumlanabilir.

3- Günlük RSI Aşırı Alım Bölgesinde

Ethereum (ETH) teknik analiz verileri RSI’ın 77 puanla aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Her ne kadar bu ETH’de alımların güçlendiğini gösterse de fiyatın yükseldiği ancak alımların azaldığı senaryoda dikkatli olmak fayda sağlayabilir. Bu yazının hazırlandığı sırada ETH’de mevcut trend yükselişe işaret ediyordu.