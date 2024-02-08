Son 24 saatte yüksek piyasa değerli kripto para birimleri arasında en iyi performansı ADA ve SOL gösterdi.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saatlik zaman diliminde %4,4 oranında değer kazanarak 45.000 dolar sınırına dayandı. Böylelikle Bitcoin (BTC) fiyatı spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla yaşanan düşüşün ardından ilk kez 44.000 doları aştı.

Bitcoin’in haftalar sonra yönünü yukarıya çevirmesiyle altcoin’ler de yükselişe geçti ve kripto para piyasasının toplam değeri bir günde yaklaşık 60 milyar dolar arttı.

Bitcoin 44.800 Doları Aştı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) geride bıraktığımız haftalarda birkaç kez 44.000 doları aşmaya çalıştı, ancak her seferinde başarısız oldu. Hatta ABD merkez bankası Fed’in para politikasında değişikliğe gitmeyeceğini açıklamasının ardından BTC fiyatında 2.000 dolarlık düşüş yaşandı.

Ancak son 24 saatte yönünü tekrar yukarıya çeviren Bitcoin (BTC) 44.000 doları aştı ve 44.800 doların üzerine yükseldi. Böylelikle lider kripto para birimi Şubat ayının en yüksek seviyesini belirledi. Yaşanan son yükselişle birlikte Bitcoin’in piyasa değeri 875 milyar doları aştı. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51,4’e yükseldi.

En Çok Yükselen Altcoin’ler

Altcoin’lerin büyük bir bölümü son haftalarda oldukça sakindi. Ancak son 24 saatte Bitcoin’in (BTC) 44.000 doları aşmasıyla altcoin’ler de yükselişe geçti. ETH %2,79, BNB %4,32, SOL %6,84, XRP %2,85, AVAX %3,40, DOGE %2,08, DOT %3,59 ve MATIC %4,80 oranında değer kazandı.

Son 24 saatte en çok değer kazanan kripto paralar şu şekilde:

BTT %34,05 DYM %25,07 KAS %18,52 STX %15,27 TIA %11,81 ADA %11,48 XEC %10,46 MANTA %10,79 ORDI %9,89 SEI %9,31

Yukarıdaki listede de görülebileceği üzere piyasa değeri en yüksek 10 kripto para arasında en kayda değer performansı Cardano’nun ADA’sı kaydetti.

Son 24 saatlik süreçte yaşanan yükselişlerle birlikte kripto para piyasasının toplam değeri %3,46 oranında arttı ve 1,71. trilyon dolara yükseldi.