Birçok memecoin son 24 saatte önemli yükselişler yaşadı.

Bitcoin’in dün 64.000 dolara kadar yükselmesiyle kripto para piyasası yeşile büründü. Bitcoin böylelikle son 26 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Bu süreçte altcoin’ler de yeşile büründü.

Solana (SOL) son 24 saatte %18’e varan yükseliş yaşadı ve 132 doları aştı. Bu süreçte Ethereum (ETH) da %3,17 oranında değer kazanarak 3.500 dolar sınırına dayandı.

Son 24 saatte yaşanan yükselişlerle birlikte kripto para piyasasının toplam değeri iki yılı aşkın sürenin ardından 2,5 trilyon doların üzerine yükseldi.

Bitcoin Boğa Koşusuna Devam Ediyor

Bitcoin geride bıraktığımız haftalarda 52.000 dolar direncini geçmekte güçlük yaşıyordu. Hafta sonu boyunca 51.000 dolar bandında işlem gören Bitcoin (BTC), bu hafta başında harekete geçti ve iki bin dolardan fazla değer kazandı.

Salı günü yükseliş trendini sürdüren Bitcoin 57.000 dolara yükseldi. Çarşamba günü boğaların baskısını sürdürmesiyle Bitcoin (BTC) 60.000 doları aştı. Çarşamba günü sırasıyla 61.000 dolar, 62.000 dolar, 63.000 dolar ve 64.000 dolar seviyelerini geçen Bitcoin (BTC) böylelikle son 26 ayın zirvesine ulaştı.

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Bu noktada fiyat düzeltmesine giden Bitcoin, Çarşamba günü 59.000 dolara kadar geriledikten sonra yeniden toparlandı ve 60.000 doların üzerine yükseldi.

Son 24 saatte %5,37 oranında değer kazanan Bitcoin (BTC) 62.479 dolar bandında işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,227 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %52,9’a yükseldi.

Bitcoin böylelikle tüm dünyadaki en büyük on finansal varlık arasına tekrar dahil oldu.

Bugün En Çok Yükselen Kripto Paralar

Bitcoin’in 64.000 dolara kadar yükselmesiyle kripto para piyasasının boğa sezonuna başladığı öngörülüyor. Bitcoin ve altcoin’lerde yaşanan yükselişler de bu iddiaları destekliyor.

SOL, TON ve AVAX yüksek piyasa değerli altcoin’ler arasında en çok yükseliş yaşayan projeler. Son 24 saatte %15,36’lık yükseliş yaşayan SOL 128,87 dolardan, %9,05’lik yükseliş yaşayan AVAX 43,70 dolardan ve %22,84’lük yükseliş yaşayan TON 2,68 dolardan işlem görüyor.

Bugün en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Arweave (AR): %30,7 Fetch.ai (FET): %29,78 Dogecoin (DOGE): %28,87 Bonk (BONK): %23,19 Shiba Inu (SHIB): %21,48 JasmyCoin (JASMY): %18,46 Solana (SOL): %15,36 BitTorrent (BTT): %15,04 Worldcoin (WLD): %11,99 Singularity (AGIX): %11,01

Son 24 saatte yaşanan yükselişler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %4,54 oranında artarak 2,32 trilyon doların üzerine yükseldi.