Son 24 saatte büyük ölçekli altcoin’lerin birçoğu önemsiz kayıplar yaşadı. Orta ölçekli projeler arasında ise kayda değer yükselişler yaşan altcoin’ler var.

Lider kripto para birimi Bitcoin hafta sonu boyunca 52.000 doların üzerine yükselmeyi denedi. Ancak bu girişimlerinde başarısız olan Bitcoin bir kez daha 51.000 doların altına geriledi.

Ethereum (ETH) gün içerisinde 3.100 doların üzerine yükselerek son iki yılın zirvesini kaydetti. XRP, DOGE ve ADA ise kırmızı renkte.

Bitcoin 51.000 Doların Altına Geriledi

Önceki haftalarda 50.000 ve 53.000 dolar seviyelerinin üzerine yükselen Bitcoin son 7 günde Bitcoin tekrar yönünü aşağıya çevirdi. Son bir haftalık süreçte 51.000 dolar ile 52.000 dolar aralığında işlem gören BTC, kısa bir süre önce 51.000 doların da altına sarktı.

Düşüş trendi Bitcoin’in 53.000 dolar direncini geçmekte başarısız olmasının ardından başladı. 53.000 dolar direncini test etmesinin ardından iki saat içerisinde 2 bin dolar değer kaybeden BTC, sırasıyla 52.000 dolar ve 51.000 dolar seviyelerinin de altına geriledi.

Son 24 saatte %1,07 oranında değer kaybeden Bitcoin’in piyasa değeri 1.003 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50,7 olarak ölçülüyor.

Ethereum 3.100 Dolara Yükseldi

ETH son 24 saatte de yükseliş trendine devam etti ve bugün erken saatlerde 3.100 doların üzerine yükseldi. Böylelikle ETH son iki yılın en yüksek seviyesini kaydetti. Bu seviyede tutunmayı başaramayan ETH şu anda 3.057 dolardan işlem görüyor.

Son 24 saatte %1,57 oranında değer kazanan BNB ise 390 dolardan alınıp satılıyor. Bu süreçte SOL, XRP, ADA, AVAX, DOGE, DOT ve LINK gibi popüler altcoin’ler %1 ile %3 arasında değer kayıpları yaşadı.

Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Flare (FLR): %18,75 ApeCoin (APE): %10,56 Mantle (MNT): %10,48 Theta Network (THETA): %8,75 Gala (GALA): %8,74 VeChain (VET): %8,87 Injective (INJ): %5,72 Decentraland (MANA): %5,08 Monero (XMR): %4,18 Chiliz (CHZ): %3,10

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %0,29 oranında azaldı ve 1,98 trilyon dolara geriledi.