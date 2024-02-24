Son 24 saatte %80’e varan Uniswap (UNI) kripto para piyasasındaki yükseliş trendine öncülük ediyor.

Uniswap’ın (UNI) yükselmesinin nedeni, merkezsiz borsanın kısa bir süre önce platformda elde edilen işlem ücretlerinin belirli bir yüzdesini UNI sahiplerine dağıtacağını önermesi. Bu teklifin kabul edilmesi durumunda UNI yalnızca bir yönetişim token’ı olmaktan çıkacak ve aynı zamanda getiri sağlayan bir token’e dönüşecek.

Kripto para piyasasında ayılar ve boğalar arasındaki mücadele devam ederken lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 51.000 doların üzerinde işlem görüyor.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Son 24 saatte Bitcoin 50.600 dolara kadar gerilse de sonrasında hızla toparlanarak 51.000 doların üzerinde geri döndü. Güncel verilere göre %0,04 oranında değer kaybeden Bitcoin (BTC) 51.104 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’in piyasa değeri 1 trilyon doların biraz üzerinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %48,6 seviyesinde.

Kripto para piyasasındaki yatırımcı hissiyatını gösteren Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi dün 76 puan seviyesindeyken bugün 72 puana geriledi.

Bugün En Çok Yükselen Altcoin’ler

Bitcoin’in son 24 saatte sakin kalmasıyla altcoin’lerin büyük bir bölümü de bu süreçte varlık gösteremedi. Ancak hala birkaç kripto para birimi günlük bazda çift haneli oranda değer kazandı. Bu kripto paralara son 24 saatte %73,4 oranında değer kazanan Uniswap (UNI) liderlik ediyor.

UNI’nin yükselişiyle diğer merkezsiz borsaların token’leri de harekete geçti. Bunlara %34,7 oranında değer kazanan dYdx ve %14,1’e varan oranda değer kazanan Quickswap örnek gösterilebilir.

İşte günlük bazda en çok yükselen kripto paralar:

Uniswap (UNI): %73,4 dYdX (DYDX): %34,7 Synthetix Network (SNX): %17,4 Aave (AAVE): %14,4 NEAR Protocol (NEAR): %10,5 Flow (FLOW): %10,1 Theta Network (THETA): %9,6 Lido DAO (LDO): %9,5 Kava (KAVA): %7,7 Flare (FLR): %6,7

Son 24 saatte yaşanan fiyat hareketleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri %1,1 oranında artarak 2,064 trilyon dolara yükseldi.