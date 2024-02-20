Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto paralar arasında FIL ve AR dikkat çekiyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saatte 52.000 doların altına geriledikten sonra hızla toparlanarak 52.250 dolar bandına geri döndü.

Günlük bazda Solana (SOL) -%1,74, Avalanche (AVAX) -%2,16, Chainlink (LINK) -%1,23 ve Polygon (MATIC) -%1,58 oranında değer kaybetti.

Bitcoin (BTC) 52.000 Dolara Geri Döndü

Bitcoin fiyatı Şubat ayında en düşük seviyesinden en yüksek seviyesine kadar yaklaşık 15.000 dolar değer kazandı. Yaklaşık iki haftalık süreçte gerçekleşen bu artış sonucunda BTC fiyatı 52.900 dolarla son 2 yılın zirvesine ulaştı.

Şu anda 52.250 dolar bandında işlem gören Bitcoin’in toplam piyasa değeri 1,027 trilyon dolar seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %51,7’ye geriledi.

Altcoin’ler Küçük Çaplı Fiyat Düzeltmelerine Gitti

Ethereum (ETH) dün altcoin’lerdeki yükseliş trendine öncülük etti. 19 Şubat’ta 2.900 doların üzerine yükselerek son 21 ayın en yüksek seviyesini kaydeden ETH, bugün de yükseliş trendini sürdürdü ve %0,75 oranında değer kazanarak 2.934 dolara yükseldi.

SOL, AVAX, LINK, MATIC, ICO ve LTC gibi kripto para birimleri ise son 24 saatlik süreçte %1 ile %3 arasında değer kayıpları yaşadı.

Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar şu şekilde:

Arweave (AR): %22,12 Filecoin (FIL): %15,28 Hedera (HBAR): %8,34 Chiliz (CHZ): %8,91 Siacoin (SC): %7,39 Immutable (IMX): %7,45 ApeCoin (APE): %6,45 Kaspa (KAS): %6,03 Conflux (CFX): %5,83 IOTA (IOTA): %4,63

Son 24 saatte yaşanan gelişmeler ışığında kripto para piyasasının toplam değeri %0,36 oranında gerileyerek 1,98 trilyon dolara geriledi.