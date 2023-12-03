Terraform Labs ekosisteminin token’leri TerraClassicUSD (USTC) %273,4, Terra (LUNC) ise %104,6 oranında yükseliş yaşadı.

Bitcoin son 7 günlük süreçte oldukça iyi bir performans sergiledi ve neredeyse 40.000 dolara yükselerek son 19 ayın en yüksek fiyat seviyesini kaydetti. Bu süreçte Ether (ETH) 2.150 doların üzerine, Chainlink (LINK) ise 16 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin (BTC) 40.000 Dolara Yaklaştı

Haftaya oldukça sakin başlayan Bitcoin (BTC), birkaç kez 37.000 doların altına geriledikten sonra Çarşamba günü yükselişe geçti. Cuma günü 39.000 doların üzerine yükselen BTC böylelikle son 19 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Cumartesi günü yükseliş trendini sürdüren BTC, 40.000 dolar sınırına dayandı. Bu süreçte kripto para piyasasında milyonlarca dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi.

3 Aralık Pazar günü itibariyle Bitcoin (BTC), 39.471 dolardan işlem görüyor. Dolayısıyla BTC, 40.000 dolarlık psikolojik direnç seviyesinden yalnızca 529 dolar uzakta. Bitcoin’in piyasa değeri 772 milyar dolar, BTC’nin altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %52 seviyesinde.

Chainlink (LINK) Yükselişe Geçti

2 Aralık Cumartesi günü %7 oranında değer kazanarak yüksek piyasa değerli varlıklar arasında günün en iyi performans gösteren kripto para birimi olan Chainlink (LINK), 3 Aralık Pazar günü de bu yükseliş trendini sürdürdü. CoinGecko verilerine göre Chainlink (LINK) son 24 saatlik zaman diliminde %2,3 oranında değer kazanarak 16 doların üzerine yükseldi.

Haftalık bazda en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında şaşırtıcı bir şekilde Terraform Labs token’leri yer alıyor. Son 7 günlük zaman diliminde TerraClassicUSD (USTC) %273,4, Terra (LUNC) ise %104,6 oranında yükseliş yaşadı.

Bu hafta en çok yükselen diğer kripto para birimleri şu şekilde:

IOTA (%85,7)

TIA (%51,4)

ORDI (%47,5)

WEMIX (%42,2)

RUNE (%31,1)

TAO (%25,5)

STX (%22,6)

Son bir haftalık süreçte düşüş yaşayan kripto para birimleri ise şöyle:

APE (-%8,1)

KLAY (-%7,3)

BGB (-%7)

LEO (-%5,8)

BLUR (-%4,9)

CRO (-%4,7)

TRX (-%4,7)

Son 7 günlük zaman diliminde kripto para piyasasının toplam değeri 1,461 trilyon dolardan 1,558 trilyon dolara yükseldi. Dolayısıyla kripto paraların toplam piyasa değerinin son bir haftalık süreçte yaklaşık 100 milyar dolarlık artış yaşadı.