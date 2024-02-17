CoinMetrics verilerine göre Bitcoin ağında %51 saldırısı gerçekleştirmenin maliyeti 5 milyar dolar ile 20 milyar dolar arasında.

Veriler, Ethereum ağına saldırmanın maliyetinin ise 34 milyar doların üzerinde olduğunu gösteriyor.

Peki %51 saldırısı nedir? %51 saldırısı, bir madenci veya madenci grubunun ağın hash oranının yarısından fazlasının kontrolünü ele geçirmesiyle meydana gelir. Bu sayede kötü amaçlı kişiler blockchain’deki işlemlerin gerçekleştirilmesini engelleyebilir, işlemlerin sırasını değiştirebilir. geçmiş işlemleri geri alabilir ve böylelikle çifte harcama sorununa yol açabilir.

CoinMetrics tarafından yapılan bir araştırmanın verileri, Bitcoin ve Ethereum ağlarındaki mevcut güvenlik önlemleri nedeniyle %51 saldırısı gerçekleştirmenin pek de mümkün olmadığını gösteriyor.

Bitcoin ve Ethereum’a Saldırmanın Maliyeti

CoinMetrics tarafından 31 Aralık 2023 tarihindeki veriler göz önünde bulundurularak yapılan bir araştırmanın verileri Bitcoin ve Ethereum ağına saldırı düzenlemenin maliyetini ortaya koyuyor. Rapora göre Ethereum ağında %34 saldırısı düzenlemenin maliyeti 34,39 milyar dolar.

Eğer saldırı 31 Aralık 2023’te başlarsa, saldırganın ağın kontrolünü ele geçirmek için %33 eşiğini aşması için 14 Haziran 2024’e kadar beklemesi gerekecek.

Bitcoin ağına saldırmanın maliyeti de oldukça caydırıcı. CoinMetrics verilerine göre saldırganların Bitcoin ağına saldırılabilmeleri için 40 milyon adet S9 madencilik cihazına ihtiyaçları var. Bu da yaklaşık 20 milyon dolarlık bir maliyet anlamına geliyor.

Kısa bir süre içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen S21 gibi en güçlü madencilik ekipmanlarıyla ise bu saldırının maliyeti Aralık 2023 verileriyle 5,6 milyar dolara denk geliyor.

Dev Projeler %51 Saldırısına Maruz Kaldı

Her ne kadar Bitcoin ve Ethereum ağlarında %51 saldırısı gerçekleştirmek yüksek maliyetleri nedeniyle oldukça zor olsa da bu bazı diğer blockchain ağları için geçerli değil.

Bitcoin Cash’ten fork’lanan Bitcoin SV 2021 yılında 3 kez %51 saldırısına maruz kaldı. Geçmişte Zcoin olarak gizlilik odaklı kripto para Firo da benzer şekilde %51 saldırılarının hedefi oldu. Ethereum Classic (ETC) de %51 saldırısına maruz kalan kripto paralar arasında yer alıyor.