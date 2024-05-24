Binance’in yeni listeleme politikasının, altcoin sezonunu başlatabileceği tahmin ediliyor.

Binance’te en çok aranan kripto paralar listesi, memecoin’ler ve önde gelen blue-chip coin’lerin karışımından oluşuyor. Veriler, Binance müşterilerinin Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi büyük coin’lerin yanı sıra TRON ve NEAR gibi protokollere de yoğun ilgi olduğunu gösteriyor.

Binance müşterilerinin en çok ilgi gösterdiği üçüncü kategori ise memecoin’ler. Bu kategoride ise Pepe (PEPE) başı çekiyor.

Binance’te en çok ilgi gösterilen coin’ler, PEPE’nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması ve Notcoin (NOT) tokenlarının piyasaya sürülmesi gibi son piyasa trendlerinden etkileniyor gibi görünüyor. Binance, bu yılın başlarında PEPE’yi yüksek fiyat dalgalanmaları nedeniyle izleme listesine almıştı. Ancak PEPE, 2024 yılının başından bu yana kaydettiği performansa bu izleme listesinden çıkmayı başardı.

Binance’te en çok aranan 15 kripto para projesi şu şekilde:

BNB ETH PEPE BTC SOL DOGE NOT ARB STRK AEVO WIF BB NEAR BONK TRX

Binance’ten Yeni Token Listeleme Çılgınlığı Bekleniyor

Lider kripto para borsası Binance’te şu anda 350’den fazla kripto para işlem görüyor. Borsa kısa bir süre önce yeni listelemelerle, desteklediği kripto paraların sayısını arttıracağının sinyallerini verdi. Binance cephesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Binance, sağlıklı ve sürdürülebilir bir piyasa ortamını teşvik etmeye ve kullanıcılarımızın çıkarlarını her zaman ön planda tutmaya kararlıdır. Son aylarda, düşük ilk dolaşım arzıyla yüksek değerlemelerle piyasaya sürülen token’lara yönelik bir eğilim gözlemledik. Binance, düşük ve orta değerlemelere sahip projeler de dahil olmak üzere çeşitli piyasa katılımcılarının yer aldığı sağlıklı bir sektörü teşvik etmek amacıyla küçük ve orta ölçekli projelerin desteklenmesine öncülük ediyor. Bu gibi yüksek kaliteli ekipleri ve projeleri doğrudan listeleme, Launchpool, Megadrop ve daha fazlasını içeren listeleme programlarımıza başvurmaya davet ediyoruz.