Lider kripto para borsası Binance, olası kural ihlallerinde fesih de dahil olmak üzere katı cezalar uygulayacak. Binance, sızıntılarla başa çıkmak için doğrulanmış ihbarlara 5 milyon dolara kadar ödül verecek.

Binance şirket içi yolsuzlukluk suçlamaları ve kripto para topluluğunda artan endişelere yanıt olarak ödül programını başlattı. Binance bu kapsamda Binance bünyesinde yolsuzluk yapan çalışanları ihbar edenlere 5 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

Söz konusu gelişme, Binance’in token listeleme sürecinde kullanıcılarını zarara uğratan ve haksız avantaj sağlayan ihlallere karşı artan tepkilerin ardından geldi.

Binance kurucu ortağı Yi He, 5 Şubat’ta X üzerinden yapılan açıklamada, topluluğun endişelerinin haklılığını kabul etti. Yi He bu endişeleri gidermek için atacakları kapsamlı adımları açıkladı. Bu adımlar arasında şirket içi yönetim sisteminin güçlendirilmesi ve listeleme duyurularının sızdırılmasını önlemek için daha katı kuralların uygulanması yer alıyor.

Böylelikle herhangi bir şekilde veri ihlaline yol açan Binance çalışanları, iş akdinin feshi de dahil olmak üzere ciddi yaptırımlara tabii tutulacak. Binance ayrıca doğrulanmış yolsuzluk raporları için 10.000 dolar ile 5 milyon dolar arasında ödül ödemesi yapacağını duyurdu.

Lider kripto para borsası ayrıca, token listeleme sürecinin gizli ve güvenli kalması amacıyla iş ortakları için uyguladığı protokolleri sıkılaştıracak. Binance, kriptografi önlemlerine rağmen ekosisteminde adaleti ve şeffaflığı sürdürmek amacıyla faaliyetlerini takibinine ilişkin temkinli davranmaya devam ediyor.

Söz konusu yolsuzluk iddiaları, Binance’in Ronin (RON) listelemesi ardından yaşanan sert fiyat düşüşünün ardından başladı. Topluluk üyelerinden bazıları, Binance’i veri ihlali ve içeriden öğrenenlerin ticaretiyle suçladı. Binance’in kurucu ortağı Yi He ise söz konusu düşüşe yol açan kullanıcıları tespit ettiklerini açıkladı.

CoinGecko verilerine göre blockchain tabanlı oyun platformu Ronin’in token’i RON, Binance’in listeleme duyurusuna kadar ciddi bir fiyat artışı yaşadı. Ancak RON fiyatı listeleme duyurusunu takip eden bir saat içerisinde %18, 24 saat içerisinde ise %26 oranında değer kaybetti.

It appears that there is a pattern of Binance front-running over 18+ months

I found connected wallets that:

-Bought $900k Rari seconds before and dumped minutes after listing

-Bought ~78K ERN between June 17 and June 21 and sold right after listing announcement

-Did same w/ TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd

— Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023