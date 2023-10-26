BitMEX’in kurucusu ve eski CEO’su Arthur Hayes, Bitcoin’de bu hafta yaşanan yükselişin nedenlerini açıkladı.

Arthur Hayes’e göre Bitcoin’deki yükselişin nedeni yalnızca spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair artan beklentiler değil. Salı günü bu konuda kişisel blogunda bir makro-ekonomik analiz paylaşan Arthur Hayes, yükselişin diğer olası nedenlerine yer verdi.

Hayes, kripto para yatırımcılarının ABD Hazine tahvillerini satıp Bitcoin’e geri dönmeleri için doğru zamanın geldiğini düşünüyor.

Bitcoin’i Yükselişe Geçiren Konuşma

Kripto para topluluğu, Bitcoin’de bu hafta yaşanan yükselişin, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair artan beklentiler olduğuna inanıyor. Ancak Arthur Hayes’e göre bu doğru bir yaklaşım değil. Arthur Hayes bu beklentilerin geçen hafta da ortaya çıktığını ancak sonrasında haberin yanlış olduğunun ortaya çıkmasıyla BTC fiyatının 27.000 dolara geri döndüğünü belirtti.

Arthur Hayes, altın ile Bitcoin’in, ABD Hazine tahvillerindeki agresif satış baskısı nedeniyle yükseldiğini belirtti.

Bitcoin ETF’lerin onaylanacağına dair spekülasyonlar nedeniyle yükselmiyor. Bitcoin, gelecekteki son derece enflasyonist bir küresel dünya savaşı ihtimalini fiyatlandırıyor.

Arthur Hayes’e göre ABD Hazine tahvillerindeki satış baskısının nedeni Fed Başkanı Jerome Powell ve Joe Biden’dan gelen son açıklamalar. Fed, faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığının sinyallerini verdi. Doğal olarak bu da yatırımcıların uzun vadede ABD Hazine tahvillerini tutmak için pek fazla nedeni olmadığı anlamına geliyor.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’yi Ukrayna ve İsrail’deki çatışmaların desteklenmesi için 105 milyar dolarlık ek fon talebinde bulundu.

Arthur Hayes’e göre tüm bu gelişmeler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen varlıklara yönlendirdi. Arthur Hayes, her iki varlığın da gelecekteki hükmet harcamaları ve yüksek enflasyon oranları beklentilerini fiyatlandırdığını belirtti.

Bitcoin Satın Alma Zamanı

Arthur Hayes son bir yıl boyunca yatırımcıların Bitcoin’e geri dönmek için piyasa sinyalini beklemelerini ve bu süreçte yüksek getiri oranları nedeniyle ABD Hazine tahvillerini satın almalarını tavsiye etmişti.

Daha önceki açıklamalarında kripto para piyasasına geri dönmek için “finansal çöküş” veya Fed pivotu” beklediğini belirten Arthur Hayes, Joe Biden’ın son açıklamalarının Bitcoin satın almak için beklediği sinyal olduğunu dile getirdi. Arthur Hayes konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Kısa vadeli ABD Hazine tahvillerini satıp kripto paralara dönmenin zamanı geldi.