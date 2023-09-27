Yakın zamanda yapılan bir araştırma, ABD’lilerin kripto paralarla ilgili olarak internette en çok yaptığı aramaları gözler önüne seriyor.

ABD’lilerin en çok ilgi gösterdiği aramalardan birinin aylık ortalama 39.459 sorgu ile “NFT nedir” olduğu görülüyor. Bununla birlikte “Blockchain nedir” sorgusu aylık ortalama 26.283 aramayla analiz edilen 300 sorgunun ortalamasının %1.681 üzerinde yer alıyor.

ABD En Çok NFT’leri Merak Ediyor

Araştırma sonuçları, ABD’lilerin sıklıkla aradığı kripto para terimleri arasında NFT’lerin ilk sıralarda yer aldığını gözler önüne seriyor. “NFT nedir?” sorgusu Marketplace Fairness tarafından analiz edilen 300 sorgunun ortalamasından %2.575 oranında daha yüksek. 300 sorgu içerisinde ilk sırada ise aylık ortalama 39.466 arama ile “Kripto para nedir?” sorusu yer alıyor.

Marketplace Fairness tarafından yapılan araştırma ayrıca ABD’lilerin aylık ortalama 13.516 kez “NFT ne anlama geliyor” aramasını yaptığını gösteriyor. Marketplace Fairness, bu rakamın 300 sorgunun ortalamasından %816 oranında daha yüksek olduğunu bildirdi.

Google’da En Çok Yapılan Blockchain Aramaları

Marketplace Fairness araştırması, ABD’lilerin en çok aradığı 3. sorgunun “Blockchain nedir?” olduğunu ortaya koyuyor. Aylık ortalama 26.283 kez aranan “Blockchain nedir?” sorgusuna yönelik ilgi, incelenen 300 sorgunun aylık ortalamasının %1.681 üzerinde.

Bununla birlikte ABD’liler “Blockchain teknolojisi nedir?” sorgusu için 5.285, “Blockchain nasıl çalışır?” sorgusu için 1.419 arama yaptı.

Marketplace Fairness araştırması, “Kripto paralar nasıl çalışır?” aramasının aylık ortalama 4.83 kez arandığını ve bunun 300 kelimenin aylık ortalamasının %217 üzerinde olduğunu gösteriyor. Google’da yapılan “Kripto para madenciliği nedir?” aramalarının aylık ortalaması ise 6.725 seviyesinde. Öte yandan ABD’liler ayda ortalama 1.866 kez “Kripto para madenciliği nasıl yapılır?” araması yapıyor.

Son olarak Marketplace Fairness araştırması “merkezsiz finans” terimi için yapılan aramaların aylık ortalamasının 2.850 seviyesinde olduğunu ve bunun 300 kelimenin aylık ortalamasının %93 üzerinde olduğunu gösteriyor.