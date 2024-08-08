İstanbul’da kripto para borsası aracılığıyla kara para aklayan bir şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı ve 166 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlarına yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, bazı şüphelilerin yönettiği kripto para borsası adı altında faaliyet gösteren şirketlerin, büyük meblağlarda para ödeyerek reklam yaptıkları ve bu yolla hem yurt içinde hem de yurt dışında güven kazandıkları belirlendi. Bu şirketlerin vatandaşları dolandırarak mağdur ettikleri tespit edildi.

Y.U. ve Diğer Şüphelilere Yönelik Operasyon

Operasyon kapsamında, firma sahibi ve örgüt lideri olduğu tespit edilen Y.U. ile birlikte toplamda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonrası, suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen 4 konut, bir arsa, bir araç ve paravan olarak kullanılan dört şirkete el konuldu. Mal varlıklarının toplam piyasa değeri 166 milyon 864 bin TL olarak açıklandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma devam ediyor.