İstanbul’da 111 milyon dolarlık kripto para vurgunu gerçekleştiren dolandırıcılar yakalandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbar sonrasında düğmeye basıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında Omega Pro adlı sistemin SPK ve Kripto İşlem Platformu’na kayıtlı olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde dolandırıcıların Omega Pro adlı sistemle kullanıcılara yüksek kâr vaadinde bulunarak kaldıraçlı işlem yapmaya yönlendirdiği tespit edildi.

Dolandırıcılar, tuzaklarına düşürdükleri kullanıcıların başlangıçta küçük kârlar elde etmesini sağladı ve daha fazla para kazanmaları için daha yüksek miktarda para yatırmalarını teşvik etti. Kullanıcılara ödeme yapılmaması sonucunda dolandırıcılık planı ortaya çıktı.

Kurdukları Omega Pro adlı sistemle yüksek kâr vaadinde bulunarak 111 milyon dolarlık vurgun yapan çete çökertildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca Beykoz’da gerçekleştirilen baskında 3 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilerin evinde yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi.