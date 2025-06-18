İran’ın en büyük kripto para borsalarından Nobitex, yaklaşık 48,6 milyon dolarlık varlığın Tron ağı üzerinden izinsiz şekilde aktarılmasıyla sonuçlanan büyük bir siber saldırıya uğradı.

Saldırının sorumluluğunu, kendisini “Yırtıcı Serçe” anlamına gelen Gonjeshke Darande olarak tanıtan İsrail yanlısı hacker grubu üstlendi.

Nobitex, olayın ardından yaptığı açıklamada sıcak cüzdanlarının bir kısmı ile raporlama altyapısının ele geçirildiğini doğruladı. Kullanıcı varlıklarının soğuk cüzdanlarda güvende olduğunu vurgulayan borsa, tüm kayıpların sigorta fonu ve şirket rezervleriyle karşılanacağını belirtti.

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Tehdit: “Kodları ve İç Verileri Yayınlayacağız”

Hacker grubu sosyal medyada paylaştığı mesajda, Nobitex’in İran rejiminin uluslararası yaptırımları aşmak ve terör finansmanını yürütmekte kullandığı başlıca araçlardan biri olduğunu öne sürdü. Gruba göre Nobitex’te çalışmak, rejim tarafından askerlik hizmetine denk görülüyor.

Grup, platformun kaynak kodlarını ve iç verilerini 24 saat içinde yayımlama tehdidinde bulunarak, kalan varlıklar için de büyük risk yarattı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Nobitex rejimin para akışındaki merkezi rolü nedeniyle saldırıya uğradı. Bu yapıyla ilişkili tüm kullanıcılar risk altındadır.”

Nobitex, Yaptırımlı Fonların Yüzde 85’ine Aracılık Etti

Ocak 2024’te TRM Labs tarafından yayımlanan rapor, Nobitex’in yasa dışı finans akışlarında kritik bir rol üstlendiğini ortaya koydu. Rapora göre, İran merkezli borsa ile faaliyetleri sonlandırılan Rusya merkezli Garantex, yaptırım altındaki kişi ve bölgelere gönderilen kripto paraların yüzde 85’inden fazlasına aracılık etti.

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Nobitex her ne kadar doğrudan uluslararası yaptırımların hedefinde olmasa da İran ile yüksek riskli Rus borsaları arasında fon transferlerini kolaylaştıran önemli bir köprü konumunda bulunuyor. Bu transferler, geleneksel finans sistemlerini baypas ederek sınır ötesi işlemlerin önünü açıyor.

Saldırı, İran ile İsrail arasında tırmanan gerilimin altıncı gününde gerçekleşti. Olay, kripto borsalarının jeopolitik çatışmalarda nasıl hedef hâline geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.