Orta Doğu’daki askeri gerilim, kripto para piyasalarında sert düşüşlere neden oldu. İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırısı sonrasında piyasadan 200 milyar dolara yakın para çıkışı yaşandı. Toplam piyasa değeri yüzde 7’nin üzerinde azalarak 3,36 trilyon dolara geriledi.

BBC’nin haberine göre İsrail, karşı saldırı beklediğini belirterek ülke genelinde acil durum ilan etti. İran medyası ise Tahran’daki sivil yerleşim alanlarının hedef alındığını ve can kayıplarının olduğunu açıkladı.

BREAKING: Iran says it will respond "harshly" against Israel and the US following tonight's attacks.

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) June 13, 2025