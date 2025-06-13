Orta Doğu’daki askeri gerilim, kripto para piyasalarında sert düşüşlere neden oldu. İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırısı sonrasında piyasadan 200 milyar dolara yakın para çıkışı yaşandı. Toplam piyasa değeri yüzde 7’nin üzerinde azalarak 3,36 trilyon dolara geriledi.

BBC’nin haberine göre İsrail, karşı saldırı beklediğini belirterek ülke genelinde acil durum ilan etti. İran medyası ise Tahran’daki sivil yerleşim alanlarının hedef alındığını ve can kayıplarının olduğunu açıkladı.

BREAKING: Iran says it will respond "harshly" against Israel and the US following tonight's attacks. — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) June 13, 2025

Bitcoin, Ethereum ve Altcoinlerde Büyük Kayıplar

Coinglass verileri, son 12 saatte 1 milyar doları aşan likidasyon gerçekleştiğini gösteriyor. Yaklaşık 250 bin yatırımcı pozisyonunu kaybetti. Pozisyonların yüzde 90’ından fazlasının uzun vadeli, büyük kısmının ise Bitcoin ve Ethereum’a ait olduğu kaydedildi.

Bitcoin, Cuma sabahı Asya işlemlerinde 108 bin 350 dolardan 103 bin dolara kadar düştü. Ardından toparlanarak 104 bin dolar seviyesine çıktı ve son altı haftadır sürdüğü yatay kanalda kalmayı başardı.

Ethereum da yüzde 9’un üzerinde değer kaybederek 2 bin 760 dolardan 2 bin 470 dolara kadar indi. Kısa süre sonra 2 bin 500 dolar seviyesinin üzerine tekrar çıktı.

Altcoin’ler ise daha derin düşüşlerle karşılaştı:

Solana yüzde 12 azalarak 140 dolara geriledi.

Dogecoin yüzde 10 düşerek 0,17 doları gördü.

Cardano yüzde 9,5 değer kaybederek 0,62 dolara indi.

Sui, Chainlink, Avalanche, Shiba Inu ve Hedera gibi birçok kripto varlık da kırmızıya büründü. BNB ve Tron’daki kayıplar ise nispeten sınırlı kaldı.

Total crypto market cap is down 7.9% to $3.34T amid Middle East tensions.

Meme and Layer 2 categories saw the steepest declines, each falling over 12%. View breakdown here:https://t.co/YqL9362eES pic.twitter.com/58V3Ob712L — CoinGecko (@coingecko) June 13, 2025

Uzmanlara Göre Düşüş Geçici Olabilir

Yaşanan düşüşe rağmen, kripto piyasaları için genel görünüm pozitif kalmaya devam ediyor. Özellikle jeopolitik krizler döneminde Bitcoin’in “güvenli liman” olarak görülmesi, toparlanma beklentisini güçlendiriyor.

Eski hedge fon yöneticisi James Lavish, “Jeopolitik gerilim dönemlerinde yatırımcılar güvenli liman olarak devlet tahvillerine yönelir. Ancak bu, uzun vadede enflasyon ve para biriminin değer kaybını beraberinde getirir. Akıllı yatırımcılar, değeri düşürülemeyen varlıklara geçer. En bilinçlileri ise Bitcoin tercih eder.” yorumunu yaptı.