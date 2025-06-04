İspanya merkezli popüler kahve zinciri Vanadi Coffee SA, Bitcoin’e 1 milyar dolardan fazla yatırım yaparak tıpkı Strategy gibi Bitcoin öncelikli bir şirkete dönüşmeyi hedefliyor.

İspanya’nın yerel medya organlarından Alicanteplaza’nın haberine göre Vanadi Coffee SA’nın yönetim kurulı başkanı Salvador Martí, bu planı kısa bir süre önce kurula sundu. Vanadi, 1,3 milyar euro yani yaklaşık 1 milyar dolar değerinde Bitcoin biriktirerek Bitcoin odaklı bir şirkete dönülebilir.

Zor Durumdaki Şirket Çareyi Bitcoin’de Arıyor

Vanadi’nin bu hamlesi, şirketin 2024 yılında 3,7 milyon dolarlık net zarar açıklamasının ardından geldi. Haberde ayrıca Vanadi’nin 2023 yılının Temmuz ayında 3,28 euro fiyatla piyasaya sürülen hisselerinin %91,46 oranında değer kaybederek 0,28 dolar seviyesine gerilediği bilgisine de yer verildi.

Finansal zorluklarla karşı karşıya olan Vanadi’de yönetim kurulu başkanı Salvador Martí, şirketin geleceğini Bitcoin’e bağlayan cesur planı, yalnızca BTC satın almayı içermiyor. Aynı zamanda

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Bu cesur Bitcoin planı, şirketin yeni hisseler ihraç ederek bu yatırımı fonlamasını ve dönüştürülebilir finansman için yönetim kurulundan “sınırsız yetki (carte blanche)” talebini de içeriyor. Kurulun bu öneriyi 29 Haziran 2025’teki toplantıda görüşmesi bekleniyor.

5 BTC’lik Alım Şirket Hisselerini Yükseltti

Salvador Martí, Bitcoin stratejisinin etkisini göstermek amacıyla toplamda 527.110 dolar değerinde 5 BTC’lik alım gerçekleştirdi. Bu gelişmeden bir gün sonra şirketin hisseleri 0,40 eurodan 0,49 euroya yükseldi. Sonrasında şirketin hisseleri 0,28 dolara kadar geriledi.

Bu düşüş, Bitcoin (BTC) fiyatının 111.000 dolardan 105.000 dolara gerilediği sırada gerçekleşti. Bu aynı zamanda şirket hisselerinin performansının BTC’ye endekslenmesinin yol açabileceği riskleri de açıkça ortaya koyuyor.

Bitcoin’e Yönelik Kurumsal İlgi Artıyor

Bu fiyat dalgalanmalarına rağmen Vanadi’nin yönetim kurulu başkanı Martí, Bitcoin’in şirketi kurtarmak için en büyük umut olduğuna inanıyor. Vanadi’nin bu yaklaşımı, son dönemde kurumsal yatırımcıların ve devletlerin Bitcoin’e artan ilgisiyle de destekleniyor.

2020 yılında Strategy’nin (eski adıyla MicroStrategy) Bitcoin’e rezerv para birimi olarak yatırım yapmaya başlamasıyla bu trend küresel çapta hız kazandı. 2025 yılı itibariyle çok sayıda şirket ve devlet, rezervlerinin bir kısmıyla Bitcoin’e yatırım yapıyor.

2025 yılı başından bu yana GameStop dahil en az 12 şirket Bitcoin’e yatırım yaptı. ABD’nin de BTC’yi rezerv varlık olarak tutmayı planladığı göz önüne alındığında, bu eğilimin yakın zamanda yavaşlaması beklenmiyor.