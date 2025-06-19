Ortadoğu’da tırmanan gerilim, hem küresel siyaseti hem de kripto piyasalarını sarsıyor. İran’ın dini lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın “şartsız teslim” çağrısını net bir dille reddetti. Hamaney, Washington’un İsrail’e desteğini sürdürmesi hâlinde “onarılamaz sonuçlar” yaşanacağı uyarısında bulundu.

Bu çıkışın ardından Bitcoin fiyatı, gün içinde 105 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Son dönemdeki jeopolitik krizlerin etkisiyle kripto piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaşanıyor. BTC, düşüşten sonra kayda değer bir toparlanma gösteremedi.

Trump, dün İran-İsrail çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulunarak Tahran’ın dini liderinin yerinin ABD istihbaratı tarafından bilindiğini öne sürdü. Hamaney’i “kolay hedef” olarak tanımlayan Trump, İran’ın zaman kaybetmeden teslim olması gerektiğini söyledi. İran’dan gelen yanıt ise net oldu: Teslim olmayacağız.

İlgili: Bitcoin, Jeopolitik Baskılara Rağmen Güçlü Duruyor: Yatırımcılar Satmak Yerine Tutuyor

Beyaz Saray kaynakları, Trump’ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığını doğruladı. Öte yandan ABD, bölgeye askeri yığınak yapmayı sürdürüyor. Akdeniz’e üçüncü savaş gemisi gönderilirken, ikinci bir uçak gemisi filosu Arap Denizi’ne yönlendirildi. Pentagon ise söz konusu hareketliliğin yalnızca “savunma amaçlı” olduğunu savunuyor.

Jeopolitik risklerin tırmanması, Bitcoin başta olmak üzere kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Analistler, siyasi tansiyon düşmeden piyasaların toparlanmasının zor olduğunu belirtiyor.