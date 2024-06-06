Binance Launchpool’da listelenen 55. proje IO.NET (IO) oldu.

Lider kripto para borsası Binance, kullanıcılarının, BNB ve FDUSD stake ederek IO token farm’layabileceğini açıkladı. Binance, farming süresi sona erdikten sonra IO’yu listeleyecek.

IO.NET (IO) Binance Launchpool’da Listelendi

Binance cephesinden 6 Haziran’da yapılan açıklamaya göre IO.NET Binance Launchpool’da 55. proje oldu. Binance kullanıcıları, BNB ve FDUSD stake ederek dört gün boyunca IO token farm’layabilecek.

Farming süresi 7 Haziran’da başlayacak ve 11 Haziran’da 02:59 (UTC) itibarıyla sona erecek. Binance, 12 Haziran’da IO token’i şu işlem çiftleriyle listeleyecek

IO/BTC

IO/USDT

IO/BNB

IO/FDUSD

IO/TRY

IO.NET Nedir?

Eski adıyla ANTBIT olarak bilinen IO.NET, kripto madencilerindeki, veri merkezlerindeki ve merkeziyetsiz depolama sağlayıcılarındaki GPU’ları bir araya getirerek AI ve makine öğrenimi uygulamaları için neredeyse sınırsız hesaplama gücü sağlayan merkeziyetsiz bir ağdır.

Projenin misyonu, dünya çapında erişilebilir, uygun maliyetli ve esnek bir merkeziyetsiz bulut bilişim ağı kurmaktır.

IO token, IO.NET ekosisteminde çeşitli hizmetler için kullanılacak. Bunlara örnek olarak ekosistem içi ödemeler, işlem ücretleri, staking ve yönetişim gösterilebilir.

6 Haziran 2024 itibarıyla, IO’nun maksimum arz 800.000.000 token ve TGE’deki genesis arzı 500.000.000 token’dır. Listeleme sonrasında dolaşımdaki arz 95.000.0000 olacaktır (genesis token arzının %19,00’u).

Teknik Altyapı ve İşlevler

IO.NET’in sunduğu hizmetler, dört ana işlev için özel olarak tasarlanmıştır:

Toplu Çıkarım ve Model Sunumu: Gelen veri gruplarında çıkarım yapma sürecini hızlandırmak için kullanılır. Paralel Eğitim: Model eğitimlerinde CPU/GPU bellek sınırlamalarını aşarak, paralel işlem yapma yeteneği sunar. Paralel Hiperparametre Ayarlaması: Hiperparametre ayarlaması deneylerini optimize eder. Pekiştirmeli Öğrenme: Üretim seviyesinde, oldukça dağıtılmış RL iş yüklerini destekler.

IO.NET, özel GPU sağlayıcıları ve AI, makine öğrenimi ve oyun iş yükleri için gelişmiş GPU erişimi sağlamak amacıyla çeşitli ortaklarıyla işbirliği yapmaktadır. Bu iş ortakları arasında Aethir, Exabits, Hiveon, Aurory gibi firmalar bulunuyor.

Yol Haritası ve Gelecek Planları

IO.NET, tohum yatırım turunun 2023 yılının ikinci çeyreğinde tamamladı ve Solana Breakpoint etkinliğinde tanıtıldı. IO.NET, 2024’te kripto alanındaki varlığını daha da genişletmeyi planlıyor.

Token Dağılımı ve Token Ekonomisi

IO token’ın maksimum arzı 800 milyon IO olarak belirlendi. Binance Launchpool platformunda arzın %4’üne denk gelen 20 milyon IO token dağıtılacak. Kullanıcılar, staking yoluyla token kazanabilir ve ağ güvenliğine katkı sağlayabilir.