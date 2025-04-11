2024 yılında kripto para dünyasına hızlı bir giriş yapan tartışmalı fenomen Andrew Tate, bu alandaki tüm geçmiş eleştirilerini bir kenara bırakarak Bitcoin yatırımı yaptı, bazı blockchain projelerini destekledi ve kendi adını taşıyan Daddy Tate (DADDY) adlı memecoin’i piyasaya sürdü.

Tate’in sosyal medyada yaptığı yoğun paylaşımlarla ivme kazanan DADDY, lansman sonrası Haziran ortasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,2641 dolara ulaştı. Ancak bu zirve uzun sürmedi. Kısa sürede 0,078 dolara kadar gerileyen token, Temmuz’da 0,21, Eylül’de 0,158, Ekim’de ise 0,164 dolara kadar toparlandı.

Yine de genel tablo pek iç açıcı değil. Daddy Tate, lansmanından bu yana istikrarlı bir düşüş eğilimi içinde ve bu süreçte kripto para piyasasında sürekli değer kaybetti. 10 Nisan itibarıyla fiyatı 0,039 dolara gerileyerek tüm zamanların zirvesine göre %85,25, 2025 yılı başından bu yana ise %32,61 oranında düşüş yaşadı.

İlgili: Andrew Tate Kimdir ve Serveti Ne Kadar?

Yatırımcı İlgisi Sürüyor

Bu kötü performansa rağmen Daddy Tate’e ilgi tamamen bitmiş değil. Son 30 günlük grafikte fiyatın yukarı yönlü hareket ettiği görülüyor. Token, 26 Mart’ta kısa süreliğine 0,05 dolara kadar tırmandı.

Daha da dikkat çekici olan ise Daddy Tate tutan cüzdan sayısının artmaya devam etmesi. Temmuz 2024’te 47.649olan cüzdan sayısı, Kasım’da 62.750’ye, 10 Nisan 2025 itibarıyla ise 72.244’e yükseldi.

Ancak bu artan aktivite bile DADDY’nin yönünü kalıcı olarak değiştirmeye yetmiş değil. Son yükselişler, önceki rallilerin çok gerisinde kaldı. Ayrıca Andrew Tate’in X (eski adıyla Twitter) platformundaki sessizliği, düşüşü tetikleyen önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Nitekim 26 Mart’taki yükseliş sırasında bile Tate’ten bu konuya dair tek bir paylaşım gelmedi.

Tate’e Güven Duyulmuyor

Daddy Tate’in mevcut görünümü, yatırımcı ilgisinin tamamen sönmediğini gösterse de, proje için umut verici bir tablo çizmek zor. Şimdilik, kripto para hâlâ tartışmalı ünlü figürün etkisiyle gündemde, ancak uzun vadeli yatırımcılar için riskin oldukça yüksek olduğu da açık.