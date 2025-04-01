Çoklu zincir ekosistemi için altyapı geliştiren blok zinciri projesi Initia, ana ağının yakında devreye girmesi öncesinde 50 milyon INIT token’ı erken destekçilerine dağıtacak.

Bu airdrop, Initia’nın toplam 1 milyar token arzının yüzde 5’ine denk geliyor. Büyük bir kısmı -yaklaşık 44,7 milyon token, yani airdrop’un yüzde 90’ı- 2024 yılında Initia’nın testnet programlarına katılan 194.294 kullanıcıya tahsis edilecek. Söz konusu programlar, Initia’nın altyapısını dayanıklılık testine tabi tutmak için interaktif zincir içi görevler içeriyordu. Örneğin, katılımcılar Jennie adında sanal bir evcil hayvan yetiştirerek sisteme katkı sağladılar.

Airdrop’un geri kalan kısmı ise ekosistem ortaklarına ve topluluk katkı sağlayıcılarına ayrıldı. Yaklaşık 2,25 milyon INIT token (yüzde 4,5), işlem geçmişine göre belirlenen LayerZero, IBC ve MilkyWay gibi Initia’nın ortak ağlarındaki aktif kullanıcılara dağıtılacak.

Bunun yanı sıra, 3 milyon INIT token (yüzde 6) ise Discord, Telegram ve X (eski adıyla Twitter) üzerinden Initia topluluğuna anlamlı katkı sağlayan kullanıcılara ayrıldı. Bu kullanıcılar aynı zamanda Initia’nın sosyal medyadaki varlığını güçlendirmeye yardımcı olan kişiler.

Initia Vakfı, airdrop’un yalnızca geniş topluluk üyelerine yönelik olduğunu vurgulayarak, şirket içi çalışanların bu dağıtıma dahil edilmediğini belirtti. Katılımcılar, Initia’nın resmi airdrop sitesinden uygunluk durumlarını kontrol edebilir ve ana ağ devreye girdikten sonra 30 gün içinde token taleplerini gerçekleştirebilirler.

Vakfın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“INIT token’larının bu ilk dağıtımı, en başından beri projeye destek veren kullanıcıların Initia’nın geleceğinde söz sahibi olmasını sağlayacak. Initia’nın ana ağı, yerel ekonomiye değer katmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Katman-1 kullanıcılarından DeFi ve tamamen zincir üzerinde çalışan oyunlara ve NFT projelerine kadar geniş bir uygulama yelpazesi desteklenecek.”