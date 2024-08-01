İngiltere Merkez Bankası (BoE), bugün erken saatlerde faiz oranlarını sürpriz bir şekilde %5,25’ten %5’e düşürdü. Bu, BoE’nin 2020 yılının Mart ayında Covid-19 pandemisinin başlamasından sonra yaptığı ilk faiz indirimi olarak kayıtlara geçti.

ECB ve Kanada’nın Ardından İngiltere de Faiz İndirimine Gitti

Pandemi sonrası ortaya çıkan enflasyonla mücadele amacıyla küresel merkez bankaları faiz oranlarını yıllardır görülmemiş seviyelere çıkarmıştı. İngiltere Merkez Bankası da bu süreçte faiz oranlarını %5,25’e kadar yükseltti.

Sonuç olarak Bank of England yaklaşık dört yıllık aranın ardından faiz indirimine gitti. Bank of England’ın başkanı Andrew Bailey, enflasyonist baskıların yeteri kadar azalması nedeniyle faiz indirimine gittiklerini açıkladı. Bailey ayrıca faiz oranlarını çok hızlı veya fazla düşürmenin risklerine dikkat çekti ve temkinli olunması gerektiğini söyledi.

BoE’nin bu kararı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Kanada Merkez Bankası’nın geride bıraktığımız aylarda aldığı benzer kararların ardından geldi. Haziran başında ECB faiz oranlarını %4’ten %3,75’e düşürmüş, ardından Kanada Merkez Bankası da Temmuz sonunda oranları %4,5’e indirmişti.

Fed Faiz Oranlarını Düşürecek mi?

Üç büyük merkez bankasının faiz indirimine gitmesi sonrasında gözler ABD Merkez Bankası’na çevrildi. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını düşürme konusunda henüz kesin bir taahhütte bulunmadı, ancak beklentiler Eylül ayındaki bir sonraki FOMC toplantısında Fed’in faiz indirimine gidebileceği yönünde.

Faiz oranları genellikle kripto para piyasaları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Faizlerin düşmesi, borçlanmayı kolaylaştırdığından Bitcoin gibi yüksek riskli olarak kabul edilen finansal varlıklara yönelik ilgiyi arttırıyor. Ancak BoE’nin faiz indirimine Bitcoin olumlu tepki vermedi ve düşüş trendini sürdürdü.

Bu yazının hazırlandığı sırada BTC 63.034 dolar seviyesinde işlem görüyordu.