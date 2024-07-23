Winklevoss Capital destekli ve Peter McCormack liderliğindeki İngiliz futbol takımı Real Bedford FC, 4,5 milyon dolarlık Bitcoin satın aldı.

İngiltere merkezli amatör futbol kulübü Real Bedford FC, 4,5 milyon dolarlık yeni bir Bitcoin (BTC) satın alımı daha gerçekleştirdi. Kulübün kurucusu ve ünlü kripto podcast yayıncısı Peter McCormack 4,5 milyon dolar değerinde 66,9 BTC satın aldıklarını açıkladı. Söz konusu satın alma işlemi BTC başına 67.220 dolardan gerçekleştirildi.

Kripto para topluluğunun ikizleri Tyler ve Cameron Winklewoss’un risk sermayesi fonu Winklevoss Capital tarafından desteklenen ve McCormack’in ortak olduğu bildirilen Real Bedford FC büyük hedeflere sahip. Şu anda amatör kümede bulunan kulüp, Premier Lig’e yükselmeyi planlıyor. Bu kapsamda kulüp 2024 yılının başlarında Bitcoin’i benimsemeye başladı.

Bitcoin’in Değeri Hızla Yükseliyor

Real Bedford FC şu anda Bitcoin başına ortalama 64.925 dolar fiyatla satın alınan toplam 82,7 BTC’ye sahip. Kulüp bu Bitcoin’lerin 15,8 BTC’lik kısmını futbol ile ilgili masraflar için kullanacak.

Kripto para topluluğu da Real Bedford FC’nin bu hamlesini coşkuyla karşıladı. MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor, “Real ₿edford” yorumu ile destek verirken, Bitwise’dan Hunter Horsley ise kulübün ortağı Peter McCormack’i “efsane” olarak nitelendirdi.

Real Bedford FC, Bitcoin’e verdiği destekle öne çıkıyor. Kulüp, Bitcoin yatırımlarından elde ettiği gelirleri, tesislerin iyileştirilmesi ve topluluk destekleme girişimleri için kullanacak. Bu da kulübün büyümesini ve sürdürülebilirliğini sağlayacak.