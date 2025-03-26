Infini, 50 milyon dolarlık varlık kaybının ardından, blockchain tabanlı bir yasal bildirimle suçlulara uyarıda bulundu ve bu tür davalar için emsal teşkil edebilecek yeni bir yasal süreç başlattı.

Blockchain Üzerinden Yasal Uyarı

24 Şubat’ta, Infini platformunda büyük bir güvenlik ihlali yaşandı ve yaklaşık 49,5 milyon dolarlık USDC kayboldu. Başlangıçta olay bir siber saldırı olarak değerlendirilmişti; ancak Cyvers Alert’in yaptığı incelemeler, eski bir Infini geliştiricisinin bu hırsızlıktan sorumlu olduğunu ortaya çıkardı. Çalınan fonların, bir multisig (çok imzalı) cüzdandan geliştiricinin kişisel hesabına aktarıldığı doğrulandı.

Olayın ardından Infini’nin bağlı olduğu ana şirket BP SG Investment Holding Limited, Hong Kong’da dava açtı ve mahkeme, çalınan varlıkları içeren cüzdanlar için tedbir kararı aldı.

Bu süreçte Infini, hukuk belgelerini teslim etmek için alışılmadık bir yönteme başvurdu ve blockchain üzerinden bir mesaj yayımlayarak şüphelilere dava bildiriminde bulundu. Bildirimde, davalılar arasında geliştirici Chen Shaxuan ile hırsızlıkla bağlantılı olduğu düşünülen diğer üç kişi yer aldı.

Infini’nin zincir üzerinde yayımladığı mesajda, şu ifadeler yer aldı:

“Programcı Cüzdanı, Birinci Katman Cüzdanı ve/veya İkinci Katman Cüzdanı’nda tutulan ve davacının fonlarından izlenen toplam 49.516.662,977 USDC dahil olmak üzere belirli kripto varlıkları, devam eden bir yasal anlaşmazlığa tabidir ve tartışmalı niteliktedir.”

Mesaj ayrıca, çalınan fonları daha sonra iyi niyetle satın almış olsalar dahi bu kişilerin yasal koruma alamayacaklarını vurguladı. Davalıların 27 Mart’taki mahkeme duruşmasına katılmamaları halinde ek yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacakları ifade edildi.

Çalınan Fonları Geri Alma Çabaları

Mahkemeye başvurmadan önce Infini, kayıp varlıklarını geri almak için farklı girişimlerde bulundu. Blockchain üzerinde yayımlanan bir mesajda şirket, şüphelileri tespit etmek amacıyla borsalar ve güvenlik birimleriyle iş birliği yaptığını duyurdu. Ancak ellerindeki tüm kanıtlara ve uzlaşma teklifine rağmen davalıların sessiz kalması üzerine şirket, yasal süreci başlatmak zorunda kaldı.

Infini’nin açtığı dava, blockchain tabanlı davalar için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor ve gelecekte bu tür yasal süreçlerin artabileceğine işaret ediyor.