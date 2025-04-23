IMX, son 24 saatte yaşadığı sert yükselişle dikkatleri üzerine çekti. Neredeyse %50 değer kazanan token, 0,68 dolar seviyesine kadar çıktı. Bu, Nisan ayının en yüksek seviyesi olarak kayda geçti.

Özet

IMX son 24 saatte yaklaşık %45 yükseldi.

1 milyar dolar piyasa değeri barajını aşarak ilk 100 kripto arasına girdi.

Büyük bir iş birliği haberi fiyatı tetiklemiş olabilir.

Bazı analistler %100’lük ek bir ralli bekliyor. Ancak RSI verileri, kısa vadeli düzeltme riskine dikkat çekiyor

IMX Neden Yükseliyor?

IMX, Immutable ekosisteminin yönetişim ve fayda token’ı olarak kullanılıyor. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %45 oranında değer kazanan IMX, 0,6876 dolara kadar yükseldikten sonra düzeltmeye gitti ve 0,5996 dolar seviyesinde işlem görüyor.

IMX’in piyasa değeri yeniden 1 milyar doların üzerine yükseldi. ImmutableX (IMX) piyasa değeri en yüksek kripto paralar arasında 82. sırada yer alıyor. Bu yükselişin birkaç olası nedeni bulunuyor. Bunlar şu şekilde:

1. Kripto Para Piyasası Genelindeki Yükseliş

Kripto piyasaları bugün (23 Nisan) itibarıyla 3 trilyon doların üzerine çıktı.

Bitcoin kısa süreliğine 94.000 doları gördü. Bu genel yükseliş dalgası, IMX gibi daha küçük varlıklara da yansıdı.

2. Dev Ortaklık Sinyali

Immutable’ın kurucu ortağı Robbie Ferguson, 22 Nisan’da yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi:

“2 yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan çok büyük bir ortaklık anlaşmasının sonucu bugün açıklanacak.”

Detaylar henüz açıklanmasa da bu mesaj, toplulukta büyük bir heyecan yarattı.

IMX Fiyat Tahminleri

Bazı analistlere göre IMX fiyatı daha da yükselebilir.

World of Charts, Token’ın genişleyen düşen takoz formasyonundan çıktığını belirterek %100’lük yeni bir sıçrama ihtimalini vurguladı. Crypto Tony:

“0,69 doların üzerine çıkılması durumunda yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir.”

3. Ancak RSI Uyarıyor

Göreli Güç Endeksi (RSI) şu anda 85 seviyesinde, bu da aşırı alım bölgesine işaret ediyor. RSI değeri 70’in üzerindeyse, varlığın kısa vadede düzeltme yaşayabileceği düşünülür.

Bu da IMX için kısa vadede dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.