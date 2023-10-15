Amazon, Immutable ile ortaklık kurdu. Immutable bu ortaklıkla birlikte blockchain tabanlı oyun sektöründe devrim yaratmayı, ölçeklenebilirliği arttırmayı ve ücretleri düşürmeyi hedefliyor.

Web3 oyunları platformu Immutable, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Amazon Web Services (AWS) ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu ortaklıkla birlikte ikili, blockchain tabanlı oyunlar konusunda yeni bir çağ başlatmayı amaçlıyor.

Immutable AWS’nin ISV Accelerate Programına Katıldı

Immutable, 10 Ekim’de yaptığı açıklamada Amazon Web Services’ın (AWS), ISV Accelerate programına katıldığını duyurdu. ISV Accelerate, Amazon’un AWS hizmetlerinden yararlanan şirketler için bir satış programı. Ortaklık kapsamında Immutable’nin blockchain oyun teknolojisi, özellikle de Ethereum destekli Immutable X ile AWS’nin Activate programı entegrasyona sahip olacak.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Immutable Ticari İşler Direktörü Jason Suen şunları kaydetti:

AWS ISV Accelerate ve AWS Activate programlarına katılarak, web3 oyunlarını hızlı bir şekilde oluşturmak ve ölçeklendirmek için geniş oyun geliştiricileri ağımıza anahtar teslim bir çözüm sunabiliyoruz.

Amazon Web Services’ın Startup Başkanı John Kearney, blockchain’in oyun sektöründeki önemine vurgu yaptı ve çok sayıda oyun stüdyosunun kripto para teknolojilerini oyunlara entegre etmenin yollarını aradığını ifade etti.

Amazon Web Services (AWS), bulut depolama ve bulut bilişim ürünleriyle tanınıyor ve oyun sektörüne yönelik özel hizmetleri sunuyor. AWS’nin oyun sektörüne yönelik sunduğu ürünler arasında bulut oyun hizmetleri, oyun sunucuları, oyun güvenliği hizmetleri, oyun analitiği, video oyunu yapay zekası ve makine öğrenimi yer alıyor.