31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerin ardından piyasaya sürülen Ekrem Imaro (IMARO) adlı memecoin, aradan geçen 3 günlük süreçte yaklaşık 8 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.

2024 yılı Mahalli İdareler Seçimi’ne kripto paralar damga vurdu. İkinci kez İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’ndan esinlenerek geliştirilen IMARO adlı memecoin son birkaç gün içerisinde astronomik yükselişler yaşadı.

IMARO kısa bir süre içerisinde Türk kripto para topluluğunda binlerce kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Dexscreener verileri IMARO’nun şu anda 8 milyon dolarlık piyasa değerine ve 1,8 milyon dolarlık işlem hacmine sahip olduğunu gösteriyor.

IMARO Nedir?

Bir sokak röportajında hangi belediye başkanını destekleyeceği sorulan bir vatandaşın Ekrem İmamoğlu yerine “Ekrem İmaro” cevabını vermesinin ardından Türk geliştiriler bu durumu fırsata çevirdi.

Sonuç olarak 31 Mart’ta çıkarılan Ekrem İmamoğlu temalı “IMARO” adlı memecoin kısa bir süre içerisinde kripto para piyasasında binlerce yatırımcının dikkatini çekmeyi başardı.

IMARO token Metin Redjepi ve ekibi tarafından geliştirildi. Redjepi aynı zamanda 2017 yılında dünyanın ilk blockchain tabanlı yayın platformu DLive’ı kurmuştu. Metin Redjepi konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Türkiye’deki seçim sürecinde oluşan hype’tan faydalandıklarını söyledi.

Yatırımcılar Dikkat

Memecoin’ler doğaları gereği yüksek fiyat dalgalanmalarına açıktır. Bu da yüksek getiri potansiyeliyle birlikte ölümcül kayıplar yaşama riskini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle memecoin’lere yatırım yapmadan önce kapsamlı bir şekilde araştırmalarınızı yaptığınızdan emin olun ve asla kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasıyla yatırım yapmayın.