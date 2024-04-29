Yıllar önce bir muhabirin Janet Yellen konuşma yaparken arkasında kaldırdığı “Buy Bitcoin” yazılı pankart 1 milyon dolara satıldı.

Janet Yellen Kongre’de ifade verirken arkasında yer alan bir muhabirin kaldırdığı “Buy Bitcoin” yazılı pankart 1.027 milyon dolara satıldı.

Türkçe’de “Bitcoin Satın Al” anlamına gelen “Buy Bitcoin” yazılı pankart, yıllar içerisinde kripto para topluluğundaki popülaritesini arttırdı. Kısa bir süre önce internet üzerinde düzenlenen bir açık arttırmada satışa sunulan pankart, 1,027 milyon dolara satıldı.

Söz konusu pankart ilk olarak 2017 yılında Janet Yellen’ın ABD Kongresi önünde ifade verdiği sırada kameraların kadrajına girmişti. Yıllar içerisinde bu pankartın popülaritesi arttı. Bu ikonik pankartın satıcısı Christian Langalis, daha önce de bu pankartın kopyalarını üreterek her birini 0,8 BTC karşılığında satmıştı.

“Buy Bitcoin” pankartının bir müzayedede yaklaşık 1 milyon dolara satılması, kripto para topluluğunda yankı uyandırdı.

İkonik “Buy Bitcoin” Pankartı Açık Artırmada Satıldı

Açık arttırmada en yüksek teklifi “Squirrekkywrath” adlı bir katılımcı verdi. Açık arttırma, söz konusu pankartı hazırlayan ve Janet Yellen’ın konuşması sırasında kaldıran Christian Langalis tarafından düzenlendi.

Sarı bir not defteri üzerine yazılan “Buy Bitcoin” yani Bitcoin Satın Al yazısı, kripto para sektörü için özel bir anlam ifade ediyor. Bu pankart, bazılarına göre Bitcoin’in küresel finans sistemine dahil oluşunun başlangıcı anlamına geliyor. Açık arttırmada satılan not defterinde Langalis’in o tarihi günde aldığı orijinal notlar ve söz konusu “Buy Bitcoin” pankartının eskizleri de yer alıyor.

Christian Langalis, söz konusu pankartı Janet Yellen’ın konuşması sırasında kaldırdığında 22 yaşındaydı ve Cato Enstitüsü’nde staj yapıyordu. Söz konusu açık arttırmadan elde edilen gelir, Langalis’in Urbit üzerinde bir Bitcoin Lightning ağı cüzdanı oluşturmaya odaklanan yeni girişimi Tirrel Corp’u desteklemek için kullanılacak.

Pankartın Replikalarının Her Biri 0,8 BTC’ye Satılmıştı

Langalis 2019’da ikonik “Bitcoin Satın Al” pankartının 21 kopyasını üretip sattı ve bunların her biri ortalama 0,8 BTC’ye alıcı buldu. Satılan replika pankartların bugünkü değeri 51.300 dolar değerinde.

Şu anda bu replikalar Paradigm, Blockchain Capital, Castle Island Ventures ve kripto düşünce kuruluşu Coin Center gibi girişim firmalarının ofislerinde gururla sergileniyor.

2017 yılında Langalis bu pankartı Janet Yellen’ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler oturumundaki konuşması sırasında kaldırmasının ardından dışarı atıldı. Ancak söz konusu ikonik fotoğraf internette hızla yayıldı. Hatta bu gelişmenin ardından BTC fiyatı hızla %3,7 oranında arttı.