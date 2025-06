Ripple (XRP) ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında uzun süredir devam eden davada nihai karara çok yaklaşıldığı iddia ediliyor. Sosyal medya hesabı JackTheRippler, “Yargıç Analisa Torres, Ripple davasını kapatmaya hazır” paylaşımıyla beklentileri artırdı. Her ne kadar bu iddia henüz resmi belgelerle doğrulanmamış olsa da, mahkeme sürecinin geldiği aşama bu yöndeki beklentileri destekliyor.

🚨JUDGE TORRES IS READY TO CLOSE THE SEC v. RIPPLE CASE. #XRP

PREPARE! 💥🚀 pic.twitter.com/mjd90Z0Wvo

— JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) June 21, 2025