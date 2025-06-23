Ripple (XRP) ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında uzun süredir devam eden davada nihai karara çok yaklaşıldığı iddia ediliyor. Sosyal medya hesabı JackTheRippler, “Yargıç Analisa Torres, Ripple davasını kapatmaya hazır” paylaşımıyla beklentileri artırdı. Her ne kadar bu iddia henüz resmi belgelerle doğrulanmamış olsa da, mahkeme sürecinin geldiği aşama bu yöndeki beklentileri destekliyor.

🚨JUDGE TORRES IS READY TO CLOSE THE SEC v. RIPPLE CASE. #XRP PREPARE! 💥🚀 pic.twitter.com/mjd90Z0Wvo — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) June 21, 2025

12 Haziran’da Kritik Başvuru Yapıldı

Ripple ve SEC, 12 Haziran’da ortak bir dilekçeyle Federal Medeni Usul Kuralları’nın 60. maddesi kapsamında cezayı 125 milyon seviyesinden 50 milyon seviyesine indirmeyi talep etti. Geriye kalan 75 milyon ise Ripple’a iade edilmek isteniyor. Ayrıca XRP’nin kurumsal satışlarını engelleyen ihtiyati tedbirin kaldırılması da istendi. Başvuruda, düzenleyici ortamdaki değişimler ve tarafların uzun süreli bir davadan kaçınma arzusu “olağanüstü koşullar” olarak gösterildi.

Bu başvuru, 15 Mayıs’ta reddedilen önceki talebin eksiklikleri giderilerek hazırlandı ve hukukçulara göre çok daha sağlam gerekçeler içeriyor. Temyiz süreci beklemede, karar kısa sürede gelebilir

16 Haziran’da taraflar, İkinci Daire Mahkemesi’ne sundukları durum raporunda, temyiz başvurularının Hakime Torres’in kararına kadar askıda kalmasını talep etti. SEC, eğer bir karar çıkmazsa 15 Ağustos’ta güncel durum hakkında yeni bir bildirim sunacak.

Ancak yasal olarak Hakime Torres’in bu tarihe kadar bir karar vermesi zorunlu değil. Buna rağmen uzmanlar, kararın “bu hafta veya gelecek hafta” açıklanabileceğini öngörüyor. Avukat Bill Morgan, başvurunun güçlü içeriği sayesinde kabul edilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtirken, Fred Rispoli de benzer şekilde yakın vadede bir karar beklendiğini ifade etti.

XRP Nasıl Etkilenebilir?

Eğer mahkeme başvuruyu kabul ederse, Ripple davasındaki temyiz süreci resmen sona erecek, ihtiyati tedbir kalkacak ve ceza yeniden yapılandırılacak. Ardından dosya temyiz mahkemesine sınırlı bir şekilde geri gönderilecek ve dava tamamen kapanacak.

Tersi bir senaryoda ise ihtiyati tedbir geçerliliğini koruyacak, temyiz süreci yeniden başlayacak ve nihai çözüm yaz sonrasına kalacak.

XRP Fiyatı Beklentilere Tepki Verdi

15 Haziran’da Ripple davasındaki olumlu beklentilerle birlikte XRP fiyatında kısa süreli yükselişler yaşandı. Ancak olası bir ret kararının piyasada yeniden dalgalanma yaratabileceği belirtiliyor.

JackTheRippler’ın paylaşımı şu an sadece bir söylenti olsa da, hukukçuların değerlendirmeleri ve mahkeme dosyasındaki gelişmelerle birlikte kararın çok yakın olduğuna dair genel bir kanaat oluşmuş durumda. Hakime Torres’in vereceği yazılı karar sürecin yönünü netleştirecek.