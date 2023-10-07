BlackRock’ın eski yöneticisi, SEC’in spot Bitcoin ETF’ine 3 ile 6 ay içerisinde yeşil ışık yakacağına inanıyor.

BlackRock’ın eski genel müdürü ve MarketVector Indexes’in CEO’su Steven Schoenfield’a göre SEC, spot Bitcoin ETF’lerini 3 ile 6 ay içerisinde onaylanacak.

Steven Schoenfield bu konudaki görüşlerini CCData’nın Londra’da düzenlediği Dijital Varlık Zirvesi’ndeki bir ETF paneli sırasında paylaştı. Panele, BlackRock’ın eski yöneticisi ve Jacobi Asset Management’ın CEO’su Martin Bednall da katıldı.

Spot Bitcoin ETF’lerini Beklenden Daha Erken Onaylanabilir

Martin Bednall panel sırasında SEC’in tüm spot Bitcoin ETF’lerini aynı anda onaylanacağını çünkü şirketlere birbirleri üzerinde üstünlük kurma şansı tanımak istemediğini belirtti. Steven Schoenfield ise yanıt olarak SEC’in spot Bitcoin ETF’ine 3 ile 6 ay içerisinde onaylanacağını kaydetti.

Steven Schoenfield geçmişte yaptığı açıklamada SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylamasının 9 ile 12 ay arasında zaman alabileceğini öngörmüştü.

Steven Schoenfield, SEC’in spot Bitcoin ETF başvuruları hakkında verdiği erteleme kararının önceki taktiklerinden farklı olduğunu belirtti. Schoenfield, SEC’in tüm başvuruları reddetmek yerine yorum talebinde bulunduğunu ve bunun önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Schoenfield, Grayscale’ın SEC’e açtığı davayı kazanmasına da değindi. Schoenfield’a göre bu zafer nedeniyle SEC büyük olasılıkla Grayscale’ın Bitcoin Trust fonunu bir spot Bitcoin ETF’ine dönüştürmesine izin verecek.

Yönetimi altında 9,42 trilyon dolarlık varlık bulunan BlackRock ise spot Bitcoin ETF başvuruları konusunda avantajlı bir durumda. Zira dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock’ın bugüne kadar yaptığı 576 ETF başvurusundan 575’i onaylandı. Bu nedenle SEC’in BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunu da onaylayacağına dair umutlar oldukça yüksek.

Öte yandan geçmişte birçok kez Bitcoin’i ve kripto paraları eleştiren BlackRock CEO’su Lary Fink, BTC’nin potansiyelini kabul etti. Lary Fink’in Bitcoin’i altının dijital alternatifi olarak kabul etmesi, kripto para piyasası adına son dönemde gerçekleşen en önemli gelişmelerden bir tanesi.

Steven Schoenfield, şirketi MarketVector Indexes’ın analizlerine de dikkat çekti. Bu analizlere göre spot ETF’lerin onaylanması durumunda üç yıl içinde Bitcoin yatırım ürünlerine 150 ila 200 milyar dolarlık para girişi yaşanabilir. Schoenfield’e göre bu durum Bitcoin ürünlerindeki mevcut yönetim altındaki varlıkları (AUM) potansiyel olarak iki hatta üç katına çıkarabilir.

Steven Schoenfield bununla birlikte SEC’in bu başvurulara yeşil ışık yakması durumunda BlackRock’ın spot Bitcoin ETF pazarında önemli rakipleri olacağını ifade etti. Steven Schoenfield bu rakiplerin bazılarının kripto para sektörüyle daha yakın bir ilişki içerisinde olduğunu ve bu nedenle BlackRock’ı zorlu bir rekabetin beklediğini belirtti.