SEC, Ripple’a açtığı davayı geri çekebilir. Bu iddia, bir kripto para odaklı risk sermayesi şirketinin kurucusu Yassin Mobarak tarafından ortaya atıldı.

Yassin Mobarak, Ripple ile SEC arasındaki davanın ABD’nin menkul kıymet düzenleyicisinin yolsuzluklarını ortaya çıkarabileceğini iddia ediyor. Mobarak bu nedenle davanın SEC’in çıkarlarına uygun olmadığını belirtiyor.

Yassin Mobarak, SEC’in olumsuz sonuçlarından kaçınmak için Ripple’a açtığı davayı geri çekebileceğini iddia etti. Yassin Mobarak’e göre SEC, kripto para sektöründeki düzenleyici belirsizlik ortamını sürdürmek için Ripple’a açtığı davayı kullanıyor.

Ripple-SEC davası 2020 yılının Aralık ayında başladı. Ripple bu davada son 4 ayda iki önemli zafer kazandı.

Teknoloji sektöründeki girişimlere yatırım yapan risk sermayesi şirketi Dizer Capital’in kurucusu Yassin Mobarak, SEC’in Ripple ve CEO’su Brad Garlinghouse hakkındaki tüm suçlamaları geri çekebileceğini düşünüyor.

Prediction: The SEC will withdraw charges against @bgarlinghouse and @chrislarsensf .

It is not in their interest to have a trial where their corruption can be exposed, not to mention their agenda is far bigger than just these two executives. The longer $XRP solidifies the…

— Yassin Mobarak 🪝 (@Dizer_YM) October 4, 2023