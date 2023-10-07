SEC, Ripple’a açtığı davayı geri çekebilir. Bu iddia, bir kripto para odaklı risk sermayesi şirketinin kurucusu Yassin Mobarak tarafından ortaya atıldı.

Yassin Mobarak, Ripple ile SEC arasındaki davanın ABD’nin menkul kıymet düzenleyicisinin yolsuzluklarını ortaya çıkarabileceğini iddia ediyor. Mobarak bu nedenle davanın SEC’in çıkarlarına uygun olmadığını belirtiyor.

Yassin Mobarak, SEC’in olumsuz sonuçlarından kaçınmak için Ripple’a açtığı davayı geri çekebileceğini iddia etti. Yassin Mobarak’e göre SEC, kripto para sektöründeki düzenleyici belirsizlik ortamını sürdürmek için Ripple’a açtığı davayı kullanıyor.

Ripple-SEC davası 2020 yılının Aralık ayında başladı. Ripple bu davada son 4 ayda iki önemli zafer kazandı.

SEC, Ripple’a Açtığı Davayı Geri Çekebilir mi?

Teknoloji sektöründeki girişimlere yatırım yapan risk sermayesi şirketi Dizer Capital’in kurucusu Yassin Mobarak, SEC’in Ripple ve CEO’su Brad Garlinghouse hakkındaki tüm suçlamaları geri çekebileceğini düşünüyor.

Prediction: The SEC will withdraw charges against @bgarlinghouse and @chrislarsensf . It is not in their interest to have a trial where their corruption can be exposed, not to mention their agenda is far bigger than just these two executives. The longer $XRP solidifies the… — Yassin Mobarak 🪝 (@Dizer_YM) October 4, 2023

Zira Mobarak, bu davanın SEC’in yolsuzluklarını açığa çıkarabileceği görüşünde. Bununla birlikte Mobarak, davada şimdiye kadarki gelişmelerin Ripple’ı güçlendirdiğini ve SEC’in itibarını tehlikeye attığını belirtti. Yassin Mobarak konuyla ilgili olarak şu açıklamaları kaydetti:

Şimdi bu davayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için harekete geçecekler, böylece ikinci kez itiraz edebilecekler ve kripto para sektöründeki belirsizlik ortamını sürdürmeye devam edecekler. Bu dava, sonucu ne olursa olsun başlı başına bir silah.

Twitter’daki kripto para topluluğu ise SEC’in davayı geri çekmesinin pek de olası olmadığını düşünüyor. Bazıları ise SEC’in davayı mümkün olduğunca uzatmaya çalışacağı görüşünde.

Ripple-SEC Davasının Özeti

SEC ile Ripple arasındaki dava 2020 yılının Aralık ayında başladı. SEC, Ripple’ı XRP aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirmekle suçladı. 3 yılı aşkın süredir devam eden dava, Ripple’ı ve kripto para sektörünü ciddi şekilde yıprattı.

13 Temmuz 2023’te davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Dolayısıyla Ripple, yaklaşık 3 yılın ardından SEC karşısında tarihi bir zafer kazandı. Ancak dava henüz sonuçlanmış değil.

SEC, Eylül ayı başında mahkemenin bu kararını temyize taşıdı. Ancak Yargıç Torres 3 Ekim’de SEC’in bu talebini reddetti. Böylelikle Ripple, davada son 4 ayda SEC karşısında ikinci önemli zaferini kazandı.

Ripple ile SEC arasındaki davada bir sonraki duruşma tarihi ise 23 Nisan 2024 olarak belirlendi.