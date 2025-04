Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olan BlackRock’ın halihazırda XRP’ye sahip olduğu iddia ediliyor.

Black Swan Capitalist’in kurucu ortağı Vandell Aljarrah kısa bir süre önce yaptığı açıklamada bu ilginç iddiayı ortaya attı. Aljarrah, BlackRock’ın halihazırda XRP, XLM ve HBAR’ı portföyüne eklediğini öne sürdü.

BlackRock already owns XRP, XLM & HBAR.

No official word, but anyone familiar with their playbook knows they’re always steps ahead, locking in the most undervalued assets with serious long-term upside before the crowd catches on.

You’ll hear about it soon.

— Vandell | Black Swan Capitalist (@vandell33) April 13, 2025