Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olan BlackRock’ın halihazırda XRP’ye sahip olduğu iddia ediliyor.

Black Swan Capitalist’in kurucu ortağı Vandell Aljarrah kısa bir süre önce yaptığı açıklamada bu ilginç iddiayı ortaya attı. Aljarrah, BlackRock’ın halihazırda XRP, XLM ve HBAR’ı portföyüne eklediğini öne sürdü.

BlackRock already owns XRP, XLM & HBAR. No official word, but anyone familiar with their playbook knows they’re always steps ahead, locking in the most undervalued assets with serious long-term upside before the crowd catches on. You’ll hear about it soon. — Vandell | Black Swan Capitalist (@vandell33) April 13, 2025

Her ne kadar bu konuda henüz resmi bir doğrulama olmasa da Aljarrah, bu öngörüsünün, BlackRock’ın uzun vadeli potansiyele sahip düşük değerlemeye sahip varlıklara erkenden yatırım yapma stratejisiyle uyumlu olduğunu söyledi. Aljarrah, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“BlackRock’ın stratejisini bilen herkes, onların her zaman birkaç adım önde olduğunu da bilir. Yakında öğrenirsiniz.”

BlackRock’ın XRP Sahibi Olduğu İddiası Ne Anlama Geliyor?

Bu iddia doğrulanırsa XRP, XLM ve HBAR gibi altcoin’lerde önemli yükselişler kaydedilebilir. BlackRock’ın bu kripto paralara yatırım yapması, kurumsal güveni arttırabilir ve bu altcoin’lerin geleneksel finans çevrelerinde ilgi görmesine yol açabilir.

XRP topluluğunun önde gelen isimlerinden Edoardo Farina kısa bir süre BlackRock’ın bireysel yatırımcılardan düşük fiyattan altcoin toplamakla ilgilendiğini söylemişti. Şu anda XRP ve HBAR kurumsal ödeme çözümleri ve dağıtık defter teknolojileri konusunda hizmetler sunsa da XRP’nin kurumsal entegrasyonu daha ileri düzeyde.

Ripple’ın sınır ötesi ödemelerdeki odaklanması ve finans kurumlarıyla kurduğu ortaklıklar sayesinde XRP, bu üç token arasında kurumsal dünyada en çok benimsenen varlık konumunda.

En Büyük Kazanan: XRP mi Olacak?

BlackRock gerçekten XRP tutuyorsa, en fazla faydayı XRP görebilir. Bugün birçok finans kurumu, XRP’yi anlık ödeme altyapısı ve likidite yönetimi için kullanıyor.

Öte yandan, ABD’de yaşanan yasal netlik, XRP’nin kurumsal yatırımcılara satışını kolaylaştırdı. Artık Ripple, XRP’yi serbestçe kurumlara satabiliyor ve bu da geçmişteki yasal riskler nedeniyle yatırım yapmaktan çekinen kurumların önünü açtı.

BlackRock’ın “sessizce” yatırım yapması, XRP’nin yeni finansal sistemdeki kilit rolünü bir kez daha teyit eder nitelikte olur.

Kurumsal Güven ve Uzun Vadeli Vizyon

BlackRock’ın bu üç varlıkla ilgilenmesi, kısa vadeli kazançtan çok altyapı düzeyinde faydaya sahip projelere odaklandığını gösteriyor.

Eğer bu yatırım hamlesi doğrulanırsa, diğer büyük kurumların da benzer adımlar atmasını tetikleyebilir. Bu da hem benimsenmeyi hem de fiyatları yukarı taşıyabilir.

Kısacası, bu iddia doğruysa, BlackRock sektördeki büyük dönüşümün sessiz öncülerinden biri olabilir.